Жители Коми присоединились к акции «Живи, лес»

Лесная делянка на 37-м километре трассы Сыктывкар – Киров превратилась в место притяжения экологически ответственных людей. 13 сентября там состоялась акция «Живи, лес», которая прошла по всей России. В этом году ответственным за экологическое просвещение стал Сыктывдинский район.

Прямо возле дороги недалеко от Разгорта 15 лет назад предприниматели по договору купли-продажи заготавливали лес. Условия договора не обязывали к лесовосстановлению, поэтому территория осталась пустой после вырубки. Именно сюда высадился экологический десант, участников которого на площади шесть гектаров лесники научили высаживать молодые елочки, сообщает агентство «Комиинформ».

Чтобы активистам не было скучно, в лесу устроили дискотеку, полевую кухню, провели награждение и натянули парашюты в виде шатров, чтобы прятаться там от дождя.

В приветственном слове министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Роман Полшведкин поздравил коллег с Днем работников леса:

– Это очень важный для нас праздник. Лес остается главными легкими планеты. А сегодняшняя традиционная акция не менее важна, потому что мы оказываем внимание проблеме лесной отрасли. Радует, что в этом участвует молодое поколение – дети из школьных лесничеств. Ребята придут в лес уже образованными, с навыками.

Роман Полшведкин напомнил, что восстанавливать лес приходится не только после вырубок. Это и ветровалы, и пожары, и вредители. У лесозаготовительных предприятий имеется достаточно большая инвестпрограмма.

Кроме того, с 2019 года заработал новый закон о компенсационном лесовосстановлении, в соответствии с которым те, кто рубит для линейных сооружений (ЛЭП, трубопроводы, месторождения), тоже обязаны восстанавливать лес.

Как отметил замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Сергей Шевелев, в республике в 2019 году будет восстановлено 46 тысяч га леса, 90 процентов – естественным путем. Сегодня в Коми больше всего высаживают сосну. Это серьезная цифра для региона. В будущем году объемы снова увеличатся.

– По искусственному и комбинированному лесовосстановлению мы идем хорошо, – рассказал Сергей Шевелев. – Мы уже перевыполнили план по искусственному лесовосстановлению в августе. Коми – один из регионов, где 90 процентов лесных культур высаживают в виде сеянцев с закрытой корневой системой. Это очень здорово. Если говорить о нацпроектах, о тенденциях, то лесовосстановление предполагает создание лесных культур с закрытой корневой системой. Мы можем себе это позволить, потому что у нас в республике работает частный лесосеменной центр Монди СЛПК. Он закрывает потребность республики. В Удорском районе действует частный питомник с сеянцами с открытой корневой системой.

Посадочный материал – примерно три миллиона сеянцев – Коми экспортирует и в соседние регионы, в частности в Сибирь. Минприроды надеется на то, что компании будут расширяться дальше. Это не только хороший бизнес, но и возможность региону увеличить показатели лесовосстановления.

В акции также приняли участие сотрудники регионального управления МЧС России, активисты Общероссийского народного фронта в республике, представители минприроды, Рослесозащиты, природоохранной прокуратуры, профсоюза лесных отраслей, студенты лесного института, учащиеся школьных лесничеств и представители общественности деревни Разгорт.

Игорь ПЕТРОВ

Фото МЧС Республики Коми