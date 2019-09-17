«Антивзлом Бизнес»: МегаФон предложил компаниям защиту от хакерских атак

МегаФон запускает новую услугу «Антивзлом Бизнес». Приложение в реальном времени отслеживает и отражает кибератаки на мобильные устройства сотрудников компаний. Теперь корпоративные данные будут надежно защищены.

По данным Check Point Software Technologies, 33% организаций по всему миру подвергались атакам мобильного вредоносного ПО в прошлом году.

«Антивзлом Бизнес» — комплексная и современная защита от хакерских атак на мобильные устройства сотрудников организаций: вредоносных сообщений, вирусов, сетевых атак. В случае обнаружения риска приложение ограничит доступ мобильного устройства к корпоративному ресурсу.

«Антивзлом Бизнес» — первый в России продукт для защиты мобильных устройств сегмента Enterprise. Услуга разработана в партнёрстве с российским подразделением компании Check Point Software Technologies — одним из мировых лидеров в области информационной безопасности для корпоративных сетей.