«Антивзлом Бизнес»: МегаФон предложил компаниям защиту от хакерских атак

По данным Check Point Software Technologies, 33% организаций по всему миру подвергались атакам мобильного вредоносного ПО в прошлом году.
«Антивзлом Бизнес» — комплексная и современная защита от хакерских атак на мобильные устройства сотрудников организаций: вредоносных сообщений, вирусов, сетевых атак. В случае обнаружения риска приложение ограничит доступ мобильного устройства к корпоративному ресурсу.
«Антивзлом Бизнес» — первый в России продукт для защиты мобильных устройств сегмента Enterprise. Услуга разработана в партнёрстве с российским подразделением компании Check Point Software Technologies — одним из мировых лидеров в области информационной безопасности для корпоративных сетей.
«По статистике, на мобильных устройствах хранится намного больше конфиденциальной, деловой и личной информации, чем на персональных компьютерах. Однако, в отличие от ПК, современные смартфоны намного более уязвимы к кибератакам. Как следствие, каждая компания рано или поздно столкнется со взломом мобильных устройств своих сотрудников. “Антивзлом Бизнес” — достойный ответ на эту проблему, позволяющий надежно защитить корпоративные данные и предотвратить последствия их хищения злоумышленниками», — прокомментировал Василий Дягилев, глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ.
«Антивзлом Бизнес» дополнит линейку продуктов по кибербезопасности от МегаФона. Среди которых — услуги «Антивзлом» для сегмента малого и среднего бизнеса, «Защита баз данных» и «Защита от DDoS-атак».
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