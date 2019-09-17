В Ботаническом саду Сыктывкарского государственного университета появится «Почтовая аллея»

В «зеленом» мероприятии приняли участие директор филиала Почты России Виталий Осипов, члены Молодежного совета, сотрудники предприятия. Вооружившись лопатами, граблями, мешками и перчатками, почтовики не только высадили саженцы, но и прибрали близлежащую территорию сада.

«Аллея будет символом добрых отношений между Почтой России и образовательным учреждением, выпускниками которого являются многие наши сотрудники. Надеюсь, со временем она станет еще одним красивым уголком Ботанического сада», — отметил директор филиала Виталий Осипов.

По мнению специалистов, деревья высадили в грунт как раз вовремя – сейчас температура воздуха и почвы способствует удачной адаптации растительности. Уже весной молодые саженцы порадуют посетителей Ботанического сада свежей листвой.

«Мы были рады принять участие в этой экологической акции. Это добрая инициатива, которая, надеемся, из года в год будет набирать большую популярность среди наших сотрудников и их детей, — поделилась лидер Молодежного совета филиала Полина Романова. – Уже следующей весной мы планируем продолжить обустройство и расширение нашей аллеи. Мы будем не только сажать новые деревья и кустарники, а также наблюдать и ухаживать за ними».

текст и фото пресс-службы УФПС Республики Коми – филиала ФГУП «Почта России»