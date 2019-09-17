Коньковый вихрь

В Сыктывкаре прошли показательные забеги на роликах

15 сентября в Кировском парке в столице Коми состоялось спортивно-массовое мероприятие «Показательные забеги на роликовых коньках». Профи и любители соревновались в эстафетах, профессиональные тренеры проводили мастер-классы, а в конце спортивного праздника прошел розыгрыш ценных призов. Главной целью мероприятия было привлечение детей к занятиям спортом. Ребята с девяти лет могли записаться на тренировки в республиканскую спортивную школу олимпийского резерва №4.

Под бодрую музыку детей и их родителей созывали к месту проведения забегов на роликах со всего парка. Бесплатно покататься мог любой желающий, правда, размеры были только до сорокового. Это и понятно, ведь в единственной школе скоростного бега на коньках в Коми заинтересованы в привлечении к занятиям именно детей, так как деятельность учреждения направлена на воспитание профессиональных спортсменов.

Президент Федерации конькобежного спорта республики Станислав Пономарев пожелал всем участникам события хорошего настроения и отметил, что воспитанники СШОР №4 покажут, как можно быстро кататься на коньках и как делать это правильно. Также Станислав Пономарев сказал, что в планах сделать мероприятие традиционным осенним праздником коньковых стартов.

Лучшие воспитанники СШОР №4 не только успешно защищают честь Коми на различных всероссийских соревнованиях, но и входят в состав сборной России. Как сообщает пресс-служба министерства спорта региона, ведущие спортсмены СШОР №4 – мастера спорта России Мария Ван и Кристина Грумандь – 18 сентября выедут на тренировочный сбор в Коломну, чтобы начать усиленную подготовку к Кубкам России и чемпионату страны.

После приветственных слов тренер Евгений Пономарев по-спортивному строго и четко назвал фамилии юных воспитанников школы, которым предстояло продемонстрировать зрителям мастерство. Сначала ребята поочередно выходили на дистанцию и показывали правильную технику катания: как нужно делать взмахи руками, переставлять ноги и так далее. Затем они выстраивались в колонны и катались гуськом, исполняя так называемую «змейку». У приходящих на финиш спортсменов ведущий Константин Басков просил «дать пятеру», но не все откликались на его призывы, некоторые ребята были настолько сосредоточенны, что просто не замечали протянутой к ним руки.

– Ух, какие они серьезные, – удивлялся ведущий, держа в воздухе не отбитую руку.

Во время мастер-класса Евгений Пономарев подробно комментировал происходящее. Он подчеркнул, что в конькобежном спорте важны три составляющие: природный дар, упорство и старание. Профессиональным взглядом наставник замечал ошибки даже у детей, которые занимаются не первый год и имеют спортивные разряды. Тренер сказал, что всегда есть над чем работать, а уж совершенствовать технику катания и вовсе нужно постоянно. Самой известной воспитанницей Евгения Пономарева является одна из звезд советского шорт-трека Марина Пылаева. Уроженка Ухты трижды участвовала в Олимпийских играх, она серебряный призер чемпионата мира 1991 года, дважды становилась победителем Кубка Европы.

Многие ребята в этот день падали. Неподалеку действовал медпункт, и получавшим мелкие травмы тут же оказывали помощь. Старший тренер по конькобежному спорту Дмитрий Порошкин пояснил, что из-за сырой погоды у детей было мало практики. Он отметил, что для детей важно не только научиться уверенно стоять и кататься на коньках, но и правильно падать. Его воспитанники показывали красивые пируэты, в том числе катание на одной ноге, перекачку (плавные перекаты с одной ноги на другую) и так называемые «фонарики», упражнение для того, чтобы правильно держать посадку во время езды.

– Плечи не должны болтаться, – попутно исправлял ошибки подопечных Дмитрий Порошкин.

В перерыве между мастер-классами выступили Оксана Стриж и Василий Триндюк. Оксана Стриж с 2006 года занимается фит-скейтингом (скоростной бег на коньках). Под современную поп-музыку девушка красиво танцевала на роликах и показывала пируэты на высокой скорости. А Василий Триндюк удивлял зрителей, демонстрируя различные виды падений на коньках. Он сказал, что есть специальная техника правильного падения и обучает владению секретами этого мастерства не только конькобежцев, но и фигуристов. Для этого Василий Триндюк даже изготовил особенные коньки:

– Лет пятнадцать назад изобрел их. Правда, фигуристы не очень хорошо их приняли. Но на них я всегда показываю, как правильно тормозить и падать.

«Падающий тренер» заставил публику ахать. Но каждый раз, встречаясь с асфальтом в горизонтальном положении, он избегал ссадин.

– Нужно делать дугу в сторону падения, падать на бедро, а потом на вытянутую в сторону руку. Если падение вперед, то я проворачиваюсь в сторону падения. Это все безболезненно, – объяснял специалист.

Президент Федерации роллер-спорта Коми Виталий Фетин вместе со своими помощниками выстроил в парке целый городок из разных препятствий. Там были и барьеры, и зона для прыжков. Дети с удовольствием соревновались в преодолении этих препятствий на скорость. Затем прошли коньковые эстафеты, где в двух командах были как взрослые, так и юные спортсмены. Под занавес спортивного праздника состоялся розыгрыш денежных сертификатов на покупки спортивных товаров от спонсоров мероприятия. Участники стартов выигрывали сертификаты от тысячи до пяти тысяч рублей.

Ярослав СЕВРУК

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