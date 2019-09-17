Заполярный театр преобразится

В Воркутинском драмтеатре появится новое звуковое и световое оборудование. Закупка пульта, элементов освещения стала возможна в рамках реализации федеральной программы «Театры малых городов».

Как отметила директор Воркутинского драматического театра имени Бориса Мордвинова Елена Пекарь, учреждение получает субсидии на обновление материально-технической базы уже третий год. В этом году финансирование составило два миллиона рублей. По условиям субсидии десять процентов средств будут направлены на подготовку премьерной постановки, которая выйдет в конце ноября. Это спектакль по произведению Дона Нигро «Зверушкины истории» режиссера Юрия Нестерова.

По словам директора драмтеатра, благодаря участию в федеральной программе театру сегодня удалось реализовать примерно половину проекта полного переоборудования. Тем не менее воркутинцы-театралы в новом сезоне увидят и услышат результаты проводимой модернизации: улучшится качество звука, а световые приборы позволят создать на сцене необходимую визуальную атмосферу. Пусконаладочные работы начнутся в ближайшие дни.

Как сообщает пресс-служба администрации Воркуты, первый заместитель руководителя администрации Светлана Чичерина, курирующая социальную отрасль города, отметила позитивные изменения, которые произошли в заполярном театре за последние два года, сплоченность творческого коллектива, а также пообещала поднять вопрос о выделении средств на ремонт фасада здания театра в минкульте Коми.

Напомним, федеральный проект «Театры малых городов» был инициирован и поддержан партией «Единая Россия» в 2017 году. Проект направлен на поддержку театральной деятельности в городах России с численностью менее 300 тысяч человек. Его ключевыми задачами являются ремонт муниципальных театров, обновление материально-технической базы, создание условий для творческой самореализации местных театральных коллективов. В 2017 году в проекте приняли участие 149 театров из 56 регионов страны, вышло более 400 новых постановок. В 2018 году на развитие театров малых городов было выделено 670 миллионов рублей.

Галина ГАЕВА

Фото vk.com/gorodvorkuta