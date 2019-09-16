Михаил Порядин заявил, что «закон о миллиарде» будет постоянно дополняться

12 сентября в Госсовете Коми приняли ряд поправок в законодательные акты региона, направленных на поддержку семей с детьми. Когда голосование завершилось, парламентарии приветствовали принятие закона аплодисментами. В тот же день на заседании первый заместитель председателя правительства Коми Михаил Порядин предложил коллегам в свою очередь поаплодировать депутатам за поддержку инициативы главы Коми.

На заседании правительства Михаил Порядин охарактеризовал принятый законопроект как беспрецедентный, уникальный комплекс мер поддержки семей с детьми.

– Я благодарю за работу всех принимавших участие в разработке и обсуждении проекта этого закона. Членов правительства, депутатов Госсовета Коми, общественников и просто активных жителей региона. Огромное количество заявок, обращений мы обработали, и все, что могли включить в этот законопроект, включили, – сказал Михаил Порядин. – Но законопроект не закрыт, мы будем постоянно работать над ним, совершенствовать. Серьезная работа была проведена органами исполнительной власти, министерством финансов, министерством труда, занятости и социальной защиты, министерством образования, другими ведомствами. Обращаю ваше внимание, что принятие закона – это не просто начало большой работы, которую нам предстоит провести для успешной его реализации, это очень важная веха и в федеральном масштабе.

Один из обсуждаемых на заседании вопросов был напрямую связан с основной темой дня. Дело в том, что пакет поправок включает не только изменения в различные законы региона, но и в правительственные постановления. В том числе в постановление, принятое еще в 2004 году и обеспечивающее оплату проезда для детей из многодетных семей. На правительственном уровне было официально принято решение, что нынешняя сумма пособия возрастает в два раза – с 240 до 500 рублей.

– Эта мера имеет важное социальное значение, выделяемая сумма позволит не только полностью компенсировать покупку социального проездного билета, стоимость которого составляет 350 рублей, но и направить оставшиеся средства на проезд детей по межмуниципальным маршрутам. Это поможет сократить расходы родителей на выезд детей на конкурсы, различные соревнования, – пояснил первый заместитель председателя правительства.

Министр труда, занятости и социальной защиты Коми Илья Семяшкин добавил, что его ведомство получало множество обращений от семей, чьи дети ездят на кружки, секции на маршрутах, которые не совпадают с льготированными, соответственно, социальным проездным там не воспользуешься. К тому же не во всех муниципалитетах есть социальные проездные. А принятая мера поддержки поможет решить проблему. Также министр сообщил, что количество получателей такой помощи увеличивается на 12 процентов: число многодетных семей у нас растет, соответственно, и суммы средств, закладываемых на помощь им, тоже.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru

Николай Гуськов, директор школы №5, Усинск:

– Закон о социальных гарантиях для семей, особенно для тех, которые имеют определенные социальные сложности, нужен всегда. Мы в процессе своей деятельности видим, что сегодня есть семьи, находящиеся действительно в сложной экономической ситуации. Мы видим, что у нас меньше рождается детей. И очень хорошо, что появляются законопроекты, поддерживающие семьи. Что, например, большему числу родителей будут возмещать часть расходов на плату за детский сад. И поддержка женщин, которые находятся в декретном отпуске, тоже очень важна, даже притом, что суммы там небольшие, ведь в конечном итоге это помощь на развитие ребенка.

И я считаю, что на принятых поправках не нужно останавливаться, нужно еще увеличивать поддержку. Потому что сегодня стоимость услуг, товаров растет. Отдельно скажу по малоимущим семьям, тем более что я сейчас как раз нахожусь в кабинете социального педагога. Мы в школе знаем проблемы таких семей, держим их на контроле. И хочу сказать, что малоимущие семьи есть не из-за того, что родители работать не хотят. Бывает, что и отец, и мать работают, но уровень оплаты их труда низкий. Поддержка для таких семей в части покупки одежды, обуви, школьных принадлежностей необходима, и хорошо, что она выросла. То же касается замещающих семей – хоть поддержка и существует, пенсия и другое, но мы должны дополнительно стимулировать такие семьи, дети не должны чувствовать, что они что-то недополучают, отличаются от других детей, тех, у которых есть родители и семейный доход хороший. Ведь эти дети живут и растут в одном социуме. И все школьники должны равноценно питаться, над этим тоже нужно поработать. Государство сейчас детей из малоимущих семей поддерживает, выделяя, если не ошибаюсь, 47 рублей 52 копейки на питание в день. А у нас уже плата в столовой за день для школьников, которые питаются за счет родителей, 62 рубля 55 копеек. Очень бы хотелось, чтобы эти суммы как-то уравновешивались.

Светлана Мозер, заместитель директора Дворца творчества детей и учащейся молодежи, Сыктывкар:

– Закон нужный, и прецедентов такому у нас еще нет. Хорошо, что существенно вырастут меры поддержки для многих категорий, в том числе это очень важно для беременных женщин, тех, кто находится в отпуске по уходу за ребенком, одиноких мам. И я была очень рада узнать, что этот закон будут дополнять, расширять новыми мерами поддержки.

У меня по этому поводу есть предложение: очень хорошо, что появилась льгота на проезд для детей из многодетных семей до 23 лет, которые находятся на обучении. Но хотелось бы, чтобы это распространялось и на другие меры поддержки, льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг, например. Ведь студент, пока он учится, все равно фактически остается ребенком, расходы на содержание которого ложатся на его родителей.

А в целом оцениваю закон как очень перспективный и полезный. Надеюсь, благодаря его принятию у нас станет рождаться больше детей и молодежь будет меньше уезжать из нашей республики, у которой есть огромный потенциал развития.