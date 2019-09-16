Бюджет с учетом новых возможностей

Сергей Гапликов поручил правительству Коми представить предложения по дополнительной поддержке социальной сферы и экономики. Такую задачу глава республики поставил в ходе рабочей встречи с первым заместителем председателя регионального правительства Михаилом Порядиным.

На встрече обсуждались вопросы развития региона и подготовки проекта республиканского бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, сообщила пресс-служба главы Коми.

Сергей Гапликов напомнил, что по итогам 2018 года профицит бюджета республики составил 10 миллиардов рублей. Добиться этого удалось впервые за многие годы благодаря грамотно выстроенной финансовой политике. Это позволило высвободить дополнительные средства на решение социальных задач.

Принят закон о поддержке семей с детьми, инициированный главой Коми. На его реализацию ежегодно будут выделять 1,3 миллиарда рублей – это помимо тех расходов, которые предусмотрены в республиканском бюджете сейчас. Часть демографических инициатив Сергея Гапликова действуют уже с сентября, а в полном объеме комплекс мер поддержки заработает с 1 января 2020 года.

– Это успешный опыт совместной конструктивной работы. Менее чем за два месяца мы с депутатами и общественностью реализовали инициативу, которая стала законом. Еще раз благодарю всех за участие в этой работе. Такую практику необходимо продолжить. Есть направления в социальной сфере и экономике, которые требуют повышенного внимания. Об этом мы говорили и на рабочих встречах с руководителями населенных пунктов. Есть конкретные предложения, и я давал поручения по их проработке. Посмотрите, на решение каких задач и в каком объеме мы можем направить дополнительные средства бюджета республики, с учетом финансовых возможностей, какой это даст результат. Это надо сделать оперативно совместно с финансовым блоком правительства и депутатами, чтобы успеть внести изменения в проект бюджета на последующие три года, – поручил Сергей Гапликов.

Роман СЕМЕНОВ

Фото rkomi.ru