Первый этап «Кросса нации» пройден

Автор: Редактор 16.09.2019

14 сентября в Эжвинском районе Сыктывкара около тысячи человек поучаствовали в «Кроссе нации». Основной старт Всероссийского дня бега намечен на 21 сентября, но в этом году в Коми его решили провести в два этапа.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта региона, основной площадкой эжвинского «Кросса нации» была парковая зона на улице Славы. Поучаствовать в празднике души и тела мог любой желающий. Перед стартом на площади прошла массовая разминка: участники стартов взбодрились под руководством профессионального фитнес-инструктора и его помощников.

Первыми на старт вышли спортсмены: 54 мужчины и 29 женщин. В массовом забеге приняли участие порядка 900 человек. Среди бежавших были воспитанники различных спортивных школ столицы Коми, дошкольники, а также взрослые любители здорового образа жизни.

Отличительной особенностью мероприятия стал флешмоб «Театральный забег». Суть его заключалась в том, что все желающие могли пробежать свою дистанцию в карнавальном костюме или с аквагримом на лице. Добровольческий штаб Эжвы и детское движение «Ребячья Республика» поддержали так Год театра в России. После финиша всем предлагался горячий чай со сладкой булочкой.

Ярослав СЕВРУК

Фото министерства спорта Коми

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