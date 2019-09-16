Основной внешнеэкономический партнер

Сергей Гапликов встретился с чрезвычайным и полномочным послом России в Финляндии Павлом Кузнецовым. Рабочая встреча состоялась 16 сентября в рамках визита глав российских регионов в Финляндию. Глава Республики Коми включен в состав официальной делегации России.

Сергей Гапликов поблагодарил Павла Кузнецова за содействие в организации визита делегации Республики Коми в Финляндию. Правительство Республики Коми уделяет особое внимание развитию международного сотрудничества.

– У нас уже налажено конструктивное взаимодействие со странами Баренцева Евро-Арктического региона, прежде всего в культурной, социальной и научно-образовательной сферах. Для Коми Финляндия является привлекательной для сотрудничества, не только гуманитарного, но и делового. Уверен, у нас есть перспективы для расширения бизнес-контактов и развития экспортно-импортных взаимоотношений, – отметил Сергей Гапликов.

Финляндия – один из основных партнеров Республики Коми во внешнеэкономических отношениях. По итогам 2018 года внешнеторговый оборот между Коми и Финляндией вырос в два раза по сравнению с 2017 годом и превысил 4,5 миллиарда рублей.

Импорт в Республику Коми из Финляндии увеличился в два раза и составил более 2,8 миллиарда рублей. Значительно выросли поставки электрических машин и оборудования.

Экспорт увеличился в три раза и составил 1,7 миллиарда рублей, что связано с ростом экспорта топлива, нефти и нефтепродуктов.

В рамках рабочей поездки в Финляндию Сергей Гапликов примет участие в Финляндско-российском технологическом семинаре, на котором выступит с презентацией инвестиционного потенциала Республики Коми, посетит ряд предприятий, обсудит перспективы сотрудничества и проведет встречи с представителями деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности Финляндии.

Роман СЕМЕНОВ

Фото rkomi.ru