Штрафы за нескошенный борщевик

Изменения в закон «Об административной ответственности в Республике Коми», касающиеся борьбы с борщевиком, внес на октябрьскую сессию Госсовета Коми глава региона Сергей Гапликов.

Вносимые изменения устанавливают ответственность за невыполнение требований по недопущению распространения борщевика Сосновского, не повлекшие нарушение установленных федеральным законодательством экологических, санитарно-эпидемиологических требований, требований технической эксплуатации жилищного фонда и не подпадающее под действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Законопроект предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей, сообщает агентство «Комиинформ».

Действия, совершенные повторно в течение года со дня окончания исполнения наложенного за их совершение административного наказания, влекут наложение административного штрафа: на граждан – в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двухсот тысяч до шестисот тысяч рублей.

Протоколы об административных правонарушениях вправе составлять должностные лица органов местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми. Дела об административных правонарушениях рассматривают мировые судьи.

Как говорится в пояснительной записке, общественное обсуждение проекта прошло в рамках оценки регулирующего воздействия, замечаний и предложений не поступило. Проект не вводит избыточные обязанности, запреты и ограничения в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, не способствует их введению, а также отсутствуют положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности и республиканского бюджета Республики Коми.

Роман СЕМЕНОВ