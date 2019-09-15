Татьяна Шевелева: «Мои коллеги протянули мне руку помощи»

В рамках проекта «Спасибо наставнику!» «Республика» продолжает цикл публикаций об известных и не очень известных жителях региона, ставших настоящими профессионалами своего дела благодаря наставникам. О том, кого она считает своими наставниками на жизненном и профессиональном пути, рассказала учитель русского языка и литературы Корткеросской средней школы Татьяна Шевелева.

Педагогический стаж Татьяны Шевелевой – 24 года. После окончания Сыктывкарского педколледжа имени Ивана Куратова она пришла работать учителем начальных классов в школу родного села Маджа. Сразу поступила на заочное обучение на филфак СГУ, а после окончания университета перешла работать в корткеросскую школу.

Профессионализм учителя всегда оценивается по успеваемости его учеников. Татьяна Шевелева имеет выпускников-высокобалльников. Только в прошлом учебном году три ее ученика получили высокие баллы по результатам ЕГЭ по русскому языку. Кроме того, она руководит районным методическим объединением учителей русского языка и литературы, является куратором проведения пробных ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, итогового сочинения и итогового собеседования в районе. Проводит мастер-классы для учителей района. Помогает учителям, участвующим в конкурсах профессионального мастерства. Педагоги, которым она помогала готовиться, становились победителями и лауреатами конкурса «Учитель года».

Своими первыми и главными наставниками по жизни Татьяна Шевелева считает родителей:

– Я знаю их как очень трудолюбивых людей. Они долго проработали в сельском хозяйстве. Я видела, как тяжел их труд, но как при этом они ответственно относятся к нему и как много времени уделяют своей работе. Наверное, это как-то подспудно повлияло и на меня, потому что, сколько я себя помню, мне трудно пять минут спокойно посидеть – все время ждут какие-то дела.

А вот что касается профессионального роста и признания, тут очень помогли ей коллеги – Тамара Афанасьевна Немчинова и Нина Алексеевна Казакова.

– Когда я пришла в эту школу, они первыми протянули мне руку помощи, – рассказала собеседница издания. – Нина Алексеевна ко всему прочему была еще и моим учителем, когда я училась в старших классах, поэтому она опекала меня на первых порах больше других. Ведь перейти из малокомплектной школы работать в большую – это вообще стресс. Адаптация тяжело проходила, потому что мне сразу дали еще и старшие классы. Мои наставники помогали мне составлять планы, делились своими методическими приемами, как заинтересовать детей.

В новой школе все было внове, а главное – ответственность большая. Нужно не просто научить детей, но еще и помочь им стать конкурентоспособными, готовить к олимпиадам. И тут опять на помощь приходили опытные старшие коллеги.

– В первый же год, как я пришла, мои дети должны были участвовать в олимпиаде. Для меня это вообще было впервые, потому что до этого я работала в коми школе, олимпиад у нас не было. А в этой школе с начальных классов проводятся олимпиады на всех уровнях – от внутришкольного до республиканского и выше. Тамара Афанасьевна и Нина Алексеевна помогли мне тем, что предоставили свой личный наработанный материал, методические пособия, задания. Это дорогого стоило, потому что я начинала работать, когда такого обилия специальной литературы, как сегодня, в магазинах не было, все приходилось добывать, искать. И если я находила что-то интересное в магазине, не смотрела на цену, все равно покупала, потому что понимала, что это понадобится в работе, – рассказала Татьяна Шевелева.

Сегодня обе ее бывшие наставницы на заслуженном отдыхе, а сама Татьяна Шевелева уже давно уверенный в себе, опытный специалист, уважаемый в районе. И теперь пришла ее пора делиться с молодыми педагогическим опытом. Она щедро отдает им свои знания. В 2013 году ее молодая коллега Татьяна Казакова стала победителем районного конкурса «Учитель года». Отчасти эта победа – заслуга и ее наставницы.

Галина ГАЕВА

Фото из личного архива Татьяны Шевелевой