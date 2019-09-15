Уважаемые работники и ветераны лесного комплекса Республики Коми!

Поздравляю с Днем работников леса!

В череде профессиональных праздников это особенный день для нашей республики. Коми – один из ключевых лесных регионов страны, земли лесного фонда занимают 87 процентов территории республики. Наше достояние – красивейшие девственные леса, которые без преувеличения считаются легкими Европы. В республике с лесом так или иначе связан почти каждый ее житель. Лесная промышленность является одной из базовых отраслей экономики, лесной сектор – самым многочисленным по числу занятых в нем работников.

В профессиональный праздник благодарю ветеранов, усилиями которых создавался потенциал лесной отрасли, за огромный вклад в развитие региона. Спасибо за добросовестную работу и преданность делу всем, кто охраняет и приумножает наше «зеленое богатство», кто трудится на лесозаготовительных, деревообрабатывающих предприятиях.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных успехов и достижений на благо Республики Коми и России!

Сергей Гапликов, глава Республики Коми