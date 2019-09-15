Уважаемые работники и ветераны лесной и лесоперерабатывающей отрасли, преподаватели и студенты профильных учебных организаций!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников леса и лесоперерабатывающей промышленности!

Для нашей республики этот день имеет особое значение. Лес – достояние не только нынешнего, но и будущих поколений. Развитие заготовительных и обрабатывающих производств, масштабные инвестиционные проекты – за всем этим стоит упорный труд работников отрасли. Высококвалифицированные специалисты заботятся о рациональном использовании лесных ресурсов и их приумножении, уменьшают вредное воздействие на окружающую среду. Благодарю вас за профессионализм и верность любимому делу, за бережное и эффективное использование лесных ресурсов.

Отдельные слова признательности адресованы ветеранам. Поздравляю также с этим праздником преподавателей и студентов специальностей, связанных с лесной и лесоперерабатывающей отраслью. Во многом от вас зависит дальнейшее развитие промышленности, внедрение новых технологий в производство. Берегите наше северное природное богатство!

Искренне желаю работникам лесной и лесоперерабатывающей отрасли, всем, кто связан с ней, неиссякаемой энергии, сил и новых достижений на благо родной республики!

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Республики Коми