Новые возможности для предпенсионеров

Программа профессионального обучения граждан предпенсионного возраста действует в республике совсем недавно, но уже приобрела большую популярность. В Центре занятости населения Сыктывдинского района число желающих получить новую профессию уже сегодня заметно превысило плановые цифры.

Напомним, профессиональное обучение людей предпенсионного возраста предусмотрено в рамках национального проекта «Демография» на 2019-2024 годы. Цель этой программы – повысить конкурентоспособность предпенсионеров на рынке труда во избежание ситуации, когда работник не может продолжать работу на прежнем месте, а до пенсии еще далеко. Как правило, такое обучение – либо своеобразная перезагрузка уже имеющихся у человека профессиональных знаний, либо курсовое обучение новым профессиям.

Начальник отдела Центра занятости Сыктывдинского района Антон Беловол рассказал, что в текущем году по этой программе им нужно было обучить 15 человек, а обучили уже 25. Однако желающих получить новую специальность оказалось больше, и скоро еще восемь человек пойдут на учебу. Список предлагаемых профессий достаточно большой. Пока спросом пользуются такие, как диспетчер автотранспортных средств, водитель категории В, тракторист, парикмахер, флорист, пекарь.

Наиболее активные участники программы – женщины. Хотя мужчины тоже есть. Как правило, люди выбирают сопутствующие профессии, но иногда и предпочитают что-то кардинально новое. Бывает, человек, которому осталось до пенсии пару лет, так объясняет свой выбор: «Вот еще два годика помучаюсь бухгалтером до выхода на пенсию, а потом пойду работать на вольные хлеба».

– К нам могут обратиться как сами желающие получить специальность, так и работодатели, которые хотели бы переобучить своих предпенсионеров, – рассказал Антон Беловол. – Работает человек на данный момент или находится в поиске работы, тоже значения не имеет. Неработающим, проходящим обучение, мы не только стопроцентно компенсируем затраты на обучение, но и платим стипендию около 13 тысяч рублей. С документами мы всегда поможем как гражданам, так и работодателям. Самое главное – наличие справки из Пенсионного фонда, подтверждающей статус предпенсионера.

Максимальная сумма стоимости обучения, на которую может рассчитывать гражданин, – 68 500 рублей. Приходить можно уже с конкретным запросом на профессию, а с теми, кто сомневается в выборе, специалисты ЦЗН работают индивидуально. Если нужно, предоставят консультационные услуги по профориентации, помогут понять себя и свои возможности, вдохновят.

Одна из участниц программы – Людмила Лузянина – работает администратором в центре спортивной подготовки им. Раисы Сметаниной. Пять лет назад эту вакансию ей предложили в сыктывдинском центре занятости. Работой своей Людмила довольна. Но, случайно узнав в соцсетях о существовании программы бесплатного обучения предпенсионеров, решила: «Почему бы не воспользоваться такой возможностью? Никакая профессия лишней не бывает».

– С центром занятости я дружу, – рассказала изданию женщина. – Потому что именно там мне помогли найти работу, которой я довольна. Поэтому, получив информацию об этой программе, я сразу позвонила туда, чтобы узнать об условиях участия. Мне даже ничего делать не пришлось, все документы мне там подготовили в день обращения и сразу же направили на обучение в Сыктывкарский колледж сервиса и связи.

Из списка предлагаемых профессий Людмила выбрала парикмахерское искусство:

– Семья большая, мальчиков много, и все хотят носить модную стрижку. А тут будет в доме свой парикмахер.

Учиться приходится вечерами, после работы, но учеба нравится. Пока по программе преподают теорию – психологию, гигиену и основы предпринимательства.

–Конечно, хочется скорее приступить к практике, как говорится, своими руками попробовать эту профессию. Пока я не могу сказать, буду ли я готова оставить нынешнюю работу и заняться только парикмахерской деятельностью. Мне надо понять, мое это дело или не мое, а потом буду думать. Но, если понравится и будет хорошо получаться, не исключаю возможности в перспективе открыть свое дело, – поделилась Людмила.

Работа в сфере обслуживания кого-то может отпугивать возможностью возникновения конфликтных ситуаций с клиентом. Разрешать такие ситуации слушателей курсов обучают на занятиях по психологии. Как рассказала преподаватель спецдисциплин колледжа сервиса и связи Елена Абих, в процессе обучения студенты вместе с преподавателем психологии рассматривают нестандартные ситуации, когда клиент недоволен или сомневается, и прорабатывают варианты их правильного разрешения.

Еще одна участница программы – Наталья Изучаева – сейчас обучается на водителя категории В в сыктывкарской автошколе. О программе узнала весной «по сарафанному радио»: коллега на работе сказала, что существует программа для людей предпенсионного возраста, по которой можно получить новую специальность.

Позвонила в центр занятости и, к своему удивлению, тут же получила приглашение прийти на собеседование. Поначалу колебалась, какую специальность выбрать. Потом решила, что надо выучиться на водителя, потому что водительские права предоставляют широкие возможности: можно и в службе такси работать, и водителем на предприятии.

– В нынешней моей работе умение водить машину мне тоже очень даже пригодится. Вообще, я всю жизнь учусь, и всегда это находит применение. Новая профессия – это еще одна возможность изменить жизнь, – призналась Наталья. – Сегодня у меня первый день практики, поэтому я очень волнуюсь.

Практика для начинающих водителей проходит на тренажере, который создает эффект езды по городским улицам. Как рассказал исполняющий обязанности начальника Сыктывкарской школы ДОСААФ России Андрей Дудырин, в школе ДОСААФ обучают не только водителей всех категорий, но и специалистов по обеспечению безопасности дорожного движения, контролеров технического состояния автотранспортных средств и диспетчеров автомобильного транспорта.

– Обращаются к нам и через службу занятости, и с предприятий, – рассказал Андрей Дудырин. – Что касается программы обучения предпенсионеров, то она еще совсем недавно начала действовать, но мы уже в этом году обучили пять участников этой программы, а с новым потоком еще четыре человека пришли.

Галина ГАЕВА

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