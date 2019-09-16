Победные удары от новичка суперлиги

14-15 сентября сыктывкарская мини-футбольная команда «Новая генерация» провела очередные встречи в чемпионате суперлиги. Клуб из Коми дважды уступил дебютанту суперлиги – грозненскому «Беркуту». Игры прошли в Ставрополе.

На первые гостевые матчи в нынешнем чемпионате «Новая генерация» отправлялась в хорошем настроении. До этого на домашней арене сыктывкарцы сумели отнять очки у действующего чемпиона суперлиги «Тюмени». Судя по всему, в матчах с новичком чемпионата плохую шутку с желто-синими сыграла недооценка соперников. В первом тайме стартовой игры все вроде бы шло по сценарию «Новой генерации». Счет на девятой минуте открыл опытнейший игрок команды Виктор Прокушев. Однако во втором тайме у гостей случился какой-то необъяснимый провал: с интервалом в три-пять минут сыктывкарцы пропустили целый град безответных голов. Итоговый счет мачта – 4:1 в пользу «Беркута».

Первая половина второй игры закончилась со счетом 0:0. В следующем тайме грозненцы забили два гола. Ответить «Новая генерация» смогла лишь единожды. Матч завершился победой хозяев – 2:1.

Главный тренер ФК «Новая генерация» Вадим Яшин извинился перед болельщиками сыктывкарской команды. Он отметил, что в первой встрече клуб действительно продемонстрировал игру низкого качества и проиграл заслуженно, а вот во втором матче действовал гораздо лучше, но подвела реализация моментов.

Следующие матчи команда из столицы Коми проведет 27-28 сентября на домашней арене с «Норильским никелем».

Ярослав СЕВРУК

Фото пресс-службы ФК «Новая генерация»