Парк «Строитель» откроют в конце сентября

В Сыктывкаре близится к завершению обустройство парка «Строитель». Фактически за короткий промежуток времени неухоженный, заросший лесом массив силами мэрии и подрядной организации облагорожен и превращен в хорошо освещенное, не подтапливаемое (за счет осушения заболоченной местности) место отдыха горожан.

Уже проведено асфальтирование пешеходных и велодорожек, идет установка урн, светильников, скамеек и качелей, а также тренажеров на спортивной площадке. Чуть позже здесь появятся две детские площадки – для разных возрастных групп. Официальное открытие парка запланировано на конец сентября.

Площадки для игр детей и занятий на тренажерах будут покрыты специальной резиновой крошкой для предотвращения травмирования. Также в парке будет обустроена зона для выгула собак, установлены навигационные стенды.

В этом году парк украсят кустарники, в следующем – крупномерные деревья. На всей площади на этой неделе начнут выполнять работы по устройству газона. Одна из зон отдыха будет выложена деревянной террасной доской.

Напомним, благоустройство проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и реализуется за счет средств республиканского и местного бюджетов. Общая стоимость проекта – 35 миллионов рублей. Ранее проект прошел общественные обсуждения и по результату рейтингового голосования вошел в число общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.

Также в рамках реализации проекта создания комфортной городской среды в столице Коми завершается кампания по ремонту дворовых территорий. Из 24 запланированных дворовых территорий полностью благоустроены дворы Эжвинского района. В ближайшее время будет произведена приемка дворов по ул. Магистральной, 11, 15, 17, 19, Морозова, 179, Ленина, 41.

Практически закончен ремонт дворовых территорий по адресам: Октябрьский проспект, 152 (на днях здесь поставят скамейки и урны), ул. Малышева, 13 (на неделе приступят к возобновлению ремонтных работ дорожного полотна, позже установят скамейки и урны). На Кутузова, 5 осталось завершить работы по освещению. Во дворе дома № 125 по ул. Тентюковской – установить детскую площадку. Всего осталось благоустроить три дворовые территории: на Ручейной, во дворах домов №№ 24, 25, 29, 30, а также на Советской, 22, где работы начались 10 сентября. Всего минувшим летом на территории Сыктывкара и Эжвинского района ремонтом охвачено 24 двора на сумму 96 миллионов рублей.

Галина ГАЕВА

Фото пресс-службы администрации Сыктывкара