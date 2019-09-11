Пенсия для жителей зарубежья

Российскую пенсию получают 1380 пенсионеров Коми, проживающих за границей, из них 988 человек живут в Германии.

97 пенсионеров из Коми переехали на постоянное место жительства в Австрию, Великобританию, Грецию, Италию, Канаду, Кипр, Нидерланды, Польшу, Словакию, США, Турцию, Финляндию, Францию, Швецию. По информации республиканского отделения Пенсионного фонда России, с этими странами не заключено соглашение о пенсионном обеспечении, и, следовательно, пенсионер, переезжая жить в одну из них, сохраняет право на российскую пенсию.

83 человека из Коми проживают в Израиле и получают «российско-израильскую» пенсию. С этой страной у России с 2017 года действует договор о сотрудничестве в области социального обеспечения.

Договор предусматривает распределение расходов на выплату пенсий в зависимости от величины пенсионных прав граждан, приобретенных ими на территории двух стран. В этом случае Россия отвечает только за стаж, приобретенный на ее территории.

Такие соглашения действуют также с Эстонией, Испанией, Болгарией, Латвией, Чехией, Белоруссией. В таких странах, как Молдавия, Грузия, Литва, Казахстан, Украина, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Армения, Туркменистан, пенсионное обеспечение граждан осуществляется по законодательству и за счет средств государства, на территории которого они проживают.

Галина ГАЕВА

Фото gr-sozidatel.ru