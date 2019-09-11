Одиннадцатиклассникам раскрыли темы сочинений

Учащиеся 11 классов школ республики начинают готовиться к первому выпускному испытанию – итоговому сочинению. В декабре его напишут 4787 школьников.

Итоговое сочинение – своего рода пропуск к государственной итоговой аттестации. Это правило действует с 2014 года. Поскольку сочинение – один из самых сложных экзаменов, подготовка к нему начинается заранее.

На днях министр просвещения России Ольга Васильева озвучила пять открытых направлений для тем итогового сочинения в выпускных классах нового учебного года. Среди них «Война и мир» – к 150-летию великой книги, «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она». Темы утверждены советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах под председательством Натальи Солженицыной.

Работы будут оцениваться в формате «зачет» или «незачет». Школьники с ограниченными возможностями здоровья имеют право выбрать вместо сочинения написание изложения. Для всех, кто не справится с заданием, предусмотрена возможность пересдачи. Конкретные темы сочинений, опирающиеся на обозначенные направления, станут известны в каждой школе непосредственно перед началом написания.

В 2018-2019 учебном году сочинение писали 4550 человек. На написание сочинения выпускникам отвели три часа 55 минут. Наибольший интерес вызвали философские темы «Можно ли прожить без мечты?» и «Каковы могут быть причины жестоких поступков?».

Галина ГАЕВА

Фото mosreg.ru