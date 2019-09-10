Журнал «Радуга» победил на фестивале детской прессы

В Москве завершил свою работу пятый всероссийский фестиваль детской прессы «Волшебное слово». В этом году число заявок увеличилось почти в два раза. В конкурсе детских СМИ приняли участие более 130 журналов и газет, в том числе из Беларуси. По итогам конкурса журнал «Радуга» из Сыктывкара победил в номинации «Лучший журнал для младших школьников».

Традиционно в рамках фестиваля проходила выставка детских СМИ, а также круглые столы и мастер-классы для издателей. В этот раз выставка детских изданий была представлена на московской международной книжной ярмарке с 4 по 8 сентября. Посетители выставки смогли не только изучить детские газеты и журналы, но и оформить на них подписку прямо на стенде. Деловая программа и награждение победителей состоялись в «Аргументах и фактах» 4 и 5 сентября, сообщили в федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям.

В этом году деловая программа получилась крайне насыщенной. У издателей была возможность познакомиться с представителями интересных детских проектов и перенять их опыт. С докладами выступили заместитель начальника управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Светлана Дзюбинская и исполнительный директор СППИ ГИПП Елена Шитикова. В числе приглашенных спикеров были Юлия Битюцкая и Наталья Кузнецова, эксперты по PR, которые выступили на тему «Нетрадиционный пиар детских СМИ». Также издатели прослушали доклады на тему ивентов, монетизации контента, художественного исполнения, безопасности журнальной продукции.

На церемонии награждения победителей присутствовали специально приглашенные гости: певец, актер, ведущий Леуш Любич; поэт, бард, композитор, член Союза писателей Сергей Светлов. В рамках церемонии они исполнили свои песни. Активное участие приняла и Ирина Чернова (творческий псевдоним Василиса Кошкина) – писательница, актриса, режиссер, автор проекта «МНОГОточие».

Среди победителей в различных номинациях оказались детские СМИ из Москвы, Минска, Санкт-Петербурга, Архангельска, Пензы, Старого Оскола, Челябинска, Смоленска, Новошахтинска, Коктебеля, Екатеринбурга, Белгорода, Калининграда, Уфы, Новосибирска и Сыктывкара.

Игорь ПЕТРОВ

Фото предоставлено журналом «Радуга»