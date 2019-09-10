«Генерация» начала чемпионат с победы

Сыктывкарский мини-футбольный клуб «Новая генерация» поделил очки в первых матчах чемпионата суперлиги с клубом «Тюмень». На домашней арене 7 сентября команда из столицы Коми победила, а на следующий день разгромно уступила.

В стартовой игре команды быстро обменялись голами. Счет открыла «Тюмень», но уже через четыре минуты хозяева отыгрались. Первый гол в нынешнем чемпионате за «Новую генерацию» забил опытный Виктор Сосковец. Почти сразу на кураже один за другим сыктывкарцы забили еще два гола. Во втором тайме гости сократили разрыв в счете, но хозяева вновь отодвинули «Тюмень» назад, заработав дабл-пенальти (штрафной удар с десяти метров). Правда, реализовать штрафной защитник Артем Елькин не смог, но взятие ворот оформил нападающий Михаил Москалев, успевший на добивание. Под конец матча тюменцы смогли лишь сократить отставание. Итоговый счет – 4:3.

После матча главный тренер «Новой генерации» Вадим Яшин отметил, что его подопечным помог аншлаг на трибунах, он поблагодарил болельщиков за поддержку.

На следующий день действующий чемпион России просто обязан был брать реванш. Проиграть два раза подряд не позволял статус. И «Тюмень» взялась за дело. В первом тайме гости сразу повели в счете, забив два гола уже в самом начале стартового отрезка игры. «Новая генерация» сумела ответить одним голом, но переломить ход встречи не смогла и, получив еще пару мячей, локально уступила со счетом 1:4. Во втором игровом отрезке клуб из первого русского города Сибири забил еще четыре гола, а хозяева лишь два. Итоговый счет – 8:3 в пользу «Тюмени».

К сожалению, в первых матчах чемпионата, как и в предыдущие годы, сыктывкарская команда показала, что может побеждать соперника любого уровня, но лишь в одной игре. Судя по всему, сил, как эмоциональных, так и физических, просто не хватает. Об этом на послематчевой пресс-конференции сказал и Вадим Яшин. Он отметил, что после победы игроков просили сыграть так, чтобы не было 1:8 или 0:4 во второй игре, но в итоге могли пропустить и больше. Казалось, что многому должен был научить плей-офф прошлого чемпионата, где «Новая генерация» героически одолела одного из главных фаворитов – югорскую команду «Газпром-ЮГРА», но, видимо, нужны новые уроки.

14-15 сентября сыктывкарцев ждут гостевые матчи с дебютантом суперлиги – грозненским «Беркутом». Клуб из Чечни в своих первых играх дважды уступил московскому «КПРФ».

Ярослав СЕВРУК

Фото пресс-службы ФК «Новая генерация»