Сергей Гапликов поздравил усинцев с Днем города

Сразу же по прилете в приполярный город глава региона вместе с генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Александром Голованевым осмотрел отремонтированный участок взлетно-посадочной полосы усинского аэропорта.

Напомним, модернизация аэропортового комплекса в Усинске проводится на средства компании «ЛУКОЙЛ» в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством Республики Коми. Это результат личных договоренностей главы региона Сергея Гапликова и президента компании Вагита Алекперова.

Общая протяженность взлет-но-посадочной полосы (ВПП) составляет 2501 метр, ширина – 42 метра. Капитальный ремонт не проводился более 40 лет, обновлялись отдельные участки.

В этом году выполнены ремонтные работы на протяжении 1200 метров искусственного покрытия (по 600 метров с торцов взлетно-посадочной полосы). Завершено асфальтирование данного участка, также выполнены работы по нарезке деформационных швов (во избежание растрескивания монолитной поверхности под воздействием нагрузок и погодных условий). На эти цели компания направила 250 миллионов рублей.

Несмотря на масштабные работы, аэропорт не закрывался для пассажиров. Для этого было скорректировано расписание рейсов.

В 2020 году в рамках соглашения планируется отремонтировать центральную часть ВПП, а на 2021 год намечена плановая сертификация аэропорта.

Также Сергей Гапликов осмотрел благоустроенные территории, улицы и дворы Усинска. В летний период 2019 года в городе отремонтировано более 23 тысяч квадратных метров дорожного полотна на общую сумму порядка ста миллионов рублей. Из них 35 миллионов рублей выделены правительством Республики Коми по программе «Формирование комфортной городской среды». Благодаря этой финансовой поддержке в городе отремонтирована объездная дорога по улице 60 лет Октября. Жители города в течение нескольких лет просили привести данный участок дороги в нормативное состояние.

В рамках реализации национального проекта также благоустроена детская площадка, которая расположена на одной из центральных улиц города. Проект реконструкции общественной территории разрабатывался с учетом пожеланий жителей. Детский городок оформлен в стиле сказок Пушкина. Фигуры и игровые комплексы по индивидуальным эскизам выполнили мастера художественной резьбы по дереву. Кроме того, благоустроен двор дома №3 по улице Возейской с обустройством стоянки для автомобилей.

В этом году в Усинске появится спорткомплекс, оборудованный по последним мировым стандартам. Проект реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Коми и компанией «ЛУКОЙЛ». Сергей Гапликов и Александр Голованев посетили данный объект. Строительство комплекса близится к завершению, открытие запланировано на октябрь 2019 года. Общая стоимость строительства – 171 миллион рублей.

Спортивный комплекс войдет в состав Ледового дворца «Югдöм». В соответствии с проектом спорт-объект будет представлять собой двухэтажное здание, на первом этаже которого расположится универсальный зал для игровых видов спорта с трибунами на 188 мест, на втором – зал с раздевалками для борьбы и бокса.

Таким образом, в городе появится целая группа спортивных сооружений для проведения тренировок и соревнований не только в зимних видах спорта, но и в мини-футболе, волейболе, баскетболе.

Учитывая, что новый объект будет возведен и оборудован в соответствии с самыми современными стандартами, в нем можно будет проводить соревнования как республиканского, так и федерального уровня.

В этот же день Сергей Гапликов обсудил с Александром Голованевым вопросы сотрудничества. Ранее, на Российском инвестиционном форуме в Сочи, Сергей Гапликов и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов подписали протокол на 2019 год к соглашению о сотрудничестве между компанией и регионом. В соответствии с ним ЛУКОЙЛ построит в Республике Коми новые социальные объекты.

В частности, в Усинске при финансовой поддержке компании возводится 2-й корпус Ледового дворца «Югдöм», в усинских селах Мутный Материк и Щельябож реализуются проекты по строительству сельских врачебных амбулаторий. В поселке Ярега строится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, в селе Коровий Ручей Усть-Цилемского района – дом культуры.

Позже Сергей Гапликов обсудил со старостами и руководителями населенных пунктов Усинска перспективы развития городского округа. На встрече глава республики ответил на вопросы, волнующие местных жителей, сообщила пресс-служба руководителя региона.

Обсуждались вопросы реализации программы «Чистая вода» на территории городского округа, состояние транспортной инфраструктуры, жилого фонда, а также вопросы газификации, развития связи, здравоохранения и культуры.

В завершение дня глава Коми поздравил жителей Усинска с 35-летием города и 90-летием нефтегазовой отрасли Коми и вручил заслуженные государственные награды.

– Дорогие усинцы и гости этого замечательного города, от всей души поздравляю вас с праздником – с 35-летием со дня образования молодого, красивого, уникального, промышленного города. Усинск всегда был связан с добычей и переработкой нефти и газа. Я благодарю всех, кто многие годы жизни посвятил этим замечательным профессиям, вложил свою душу и потенциал в промышленное развитие нашей республики. Спасибо всем, кто сегодня делает этот город краше, нашу республику стабильней, а людей счастливей, – отметил Сергей Гапликов.

Для жителей и гостей Усинска организаторы подготовили развлекательную программу. В честь юбилея города прошли концерты, фестивали и праздничные гулянья. Сергей Гапликов особо поблагодарил ветеранов за большой вклад в становление и развитие города:

– Здесь находятся люди, которые стояли у основания города. Тогда они связывали свое будущее с развитием Севера. Город, который вы создали своими руками, сегодня живет и процветает. Мы видим, что улучшается инфраструктура, создаются новые предприятия и модернизируется те, которые созданы много лет назад. В этом заслуга наших крупных компаний, которые в тесном сотрудничестве помогают развивать наш край.

Роман СЕМЕНОВ

Фото rkomi.ru