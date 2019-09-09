Новый импульс для здравоохранения

В Коми разработают региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения. Такую задачу поставил Сергей Гапликов перед правительством региона во исполнение перечня поручений, которые дал накануне президент России. Эту тему глава Республики Коми детально обсудил на рабочем совещании с членами регионального кабинета министров.

– Мы с вами уже ведем системную работу по этому направлению – занимаемся модернизацией поликлиник, улучшаем материально-техническую базу учреждений здравоохранения, повышаем уровень благосостояния медперсонала, который работает в первичном звене, решаем ряд задач по обновлению парка карет скорой помощи. И в ближайшие несколько лет мы должны кардинально изменить к лучшему ситуацию в отрасли здравоохранения, в том числе благодаря реализации национальных проектов. Кроме того, на днях президент дал ряд поручений, которые также позволят усилить начатые нами наработки, придать новый импульс их реализации и включить в этот процесс комплексно все заинтересованные стороны, в том числе на федеральном уровне, – отметил Сергей Гапликов.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Республике Коми реализуется региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Подробнее об этом участников совещания проинформировал министр здравоохранения региона Дмитрий Березин. Он также сообщил аналитическую информацию о потребностях первичного звена.

– Мы проанализировали всю материально-техническую базу наших учреждений. Порядка 43 процентов всех зданий фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий требует замены. В следующем году планируем заменить шесть ФАПов, но мы работаем над тем, чтобы нарастить этот объем. Сейчас выбираем, по какому пути идти дальше: либо по пути капитального строительства, либо строить модульные здания, как уже делают по всей России. Есть свои нюансы по каждому из вариантов. Поэтому совместно с минстроем Коми под руководством Михаила Юрьевича (первый вице-премьер правительства Республики Коми Михаил Порядин) сейчас прорабатываем этот вопрос, – сообщил Дмитрий Березин.

Кроме регионального минздрава к разработке республиканской программы модернизации первичного звена здравоохранения будут привлечены и другие министерства – минфин, минобрнауки, минтрудсоц, минэк, минимущества. Каждому ведомству в ходе совещания Сергей Гапликов дал ряд поручений. Об их исполнении министры будут докладывать главе Коми ежемесячно, сообщила пресс-служба руководителя региона.

Роман СЕМЕНОВ

Фото rkomi.ru