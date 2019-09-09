В Ыбе прошел «ШаньгаФест-2019»

Международный гастрономический фестиваль финно-угорских народов собрал в селе Ыб Сыктывдинского района любителей национальной кухни, народного творчества и всех, кому интересно развитие народных кулинарных традиций.

Праздник национальной кухни проходил на базе Финно-угорского этнопарка третий год подряд. В этом году в нем приняли участие повара и творческие коллективы из Финляндии, Карелии, Мурманской области, Марий Эл, Удмуртии и Коми.

– Фестиваль набирает популярность, становится все более известным за пределами республики. И я благодарю всех, кто помог создать его неповторимую атмосферу, сделал все для того, чтобы гастрономический праздник состоялся и оставил самые яркие впечатления у участников и гостей, – отметил глава Коми.

Сергей Гапликов пообщался с участниками фестиваля и осмотрел интерактивные площадки. В их числе – экспозиция под открытым небом «Забытые ремесла». Творческий проект реализован по инициативе межрегионального общественного движения «Коми войтыр» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Это десять ремесленных домов, оборудованных под кузницу, гончарную, мастерские крашения ткани, набойки, резьбы по дереву, сетеплетения, бересто- и лозоплетения, узорного вязания, а также изготовления национальных музыкальных инструментов.

Также для гостей праздника были организованы конкурс творческих работ «АсПу», презентации культур финно-угорских народов, кулинарные мастер-классы, дегустации блюд, концертная программа с выступлениями творческих коллективов, ярмарка-продажа.

В 2017 году, во время первого фестиваля «ШаньгаФест», символ Республики Коми – шаньга была в торжественной обстановке нанесена на «Вкусную карту России», тогда же прошли презентации самой большой шаньги в мире и нового арт-объекта в этнопарке – «Вкусная верста».

За два года своего развития фестиваль приобрел единомышленников, наставников, постоянных участников и зрителей, количество которых с каждым годом растет. В 2018 году фестиваль получил статус международного, в нем приняли участие повара из Венгрии и Финляндии. По данным аналитического агентства ТурСтат, в прошлом году гастрономический фестиваль «ШаньгаФест» вошел в десятку лучших туристических событий начала осени в России.

Игорь ПЕТРОВ

Фото rkomi.ru