Коми посетил легендарный борец

На прошлой неделе в Сыктывкар приезжал олимпийский чемпион по вольной борьбе Анатолий Белоглазов. Он открыл залы для вольной борьбы в местных школах, а также оценил инфраструктуру для развития борьбы в Коми на высшем уровне.

Визит легенды спорта в сыктывкарские школы №21 и №26 сопровождался не только открытием специализированных залов для борьбы, но и мастер-классами. Как сообщает пресс-служба регионального министерства спорта, в рамках федеральной программы «Борьба – в школы» в залы этих учебных заведений будут набирать ребят из начальных классов.

– Именно из таких школ дети будут переходить в большие залы. У меня богатый опыт работы за рубежом, в Америке, именно так развивают спорт высших достижений – со школ. Там буквально в каждой школе есть свой зал для борьбы. То же самое должно быть и здесь. Будет развиваться конкуренция, будут соревнования между школами. У детей, соответственно, разгорится интерес к борьбе. Главное – поддерживать в детях интерес, они должны стремиться каждый раз вернуться в зал. Нашему тренеру удавалось нас с братом так заинтересовать, что мы после школы буквально бежали заниматься (с детства братья Белоглазовы тренировались в родном Калининграде у известного тренера Гранита Таропина – авт.). Сейчас задача перед нами всеми стоит еще более сложная, ведь появилась такая проблема, как интернет. Сегодня оторвать детей от гаджетов крайне тяжело. Над этим нужно работать сообща, – рассказал «Республике» Анатолий Белоглазов.

Анатолий и Сергей Белоглазовы – братья-близнецы, которые гремели на весь мир во времена СССР. Оба они стали многократными чемпионами мира, а Сергей брал золото Олимпийских игр дважды. После завершения карьеры они много лет работали в Канаде и США, тренируя местных борцов. Воспользовавшись возможностью пообщаться со столь крупной фигурой из мира спорта, как Анатолий Белоглазов, журналист «Республики» записал с ним большое интервью. Прочитать его можно будет в одном из ближайших номеров газеты.

Ярослав СЕВРУК

Фото пресс-службы министерства спорта Коми