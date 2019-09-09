«Ухта» уступила с общим счетом 1:10

Мини-футбольная команда «Ухта» в стартовых матчах чемпионата суперлиги 7-8 сентября дважды уступила в гостях одному из фаворитов – югорскому клубу «Газпром-ЮГРА». В обеих играх ухтинцы пропустили по пять мячей, а ответить смогли лишь одним голом.

Всю предсезонку из Ухты приходили радостные новости о приобретениях тех или иных игроков. Команда, которая со времен своего дебюта в суперлиге никак не может вырваться из рамок определения «аутсайдер», казалось, теперь должна заиграть.

В первых играх болельщики хорошей игры в их исполнении не увидели. Если в первом тайме стартового поединка ухтинцы достойно сдерживали напор хозяев, пропустив лишь один гол, то во втором получили полную «корзинку» еще из четырех. Итоговый счет – 5:0. Во втором матче сценарий почти полностью повторился, лишь за тем исключением, что во второй половине игры хозяева сделали подарок ухтинцам в виде автогола. Матч закончился со счетом 5:1 в пользу газовиков.

Следующие матчи в суперлиге «Ухта» также проведет в гостях – 29-30 сентября против клуба «Динамо-Самара».

Ярослав СЕВРУК

Фото пресс-службы МФК «Ухта»