Питерские лифты в Ухте и Сосногорске

В двух многоквартирных домах Ухты и Сосногорска заменены лифты, признанные непригодными для эксплуатации.

Как сообщили в региональном фонде капитального ремонта многоквартирных домов, в доме №16 по улице Куратова города Ухты и в доме №19а в шестом микрорайоне Сосногорска установили новое энергосберегающее лифтовое оборудование, которое соответствует высокоэкологичному классу энергоэффективности.

Новые лифты обладают повышенной грузоподъемностью и пониженным уровнем шума. Кабины антивандальные, они обработаны твердым порошковым покрытием и благодаря этому легко моются. Также лифты оснащены светодиодным освещением, зеркалами и поручнями для удобства жильцов. Установлены огнестойкие двери шахт и машинного помещения.

Замену лифтов производила подрядная организация ООО «Санкт-Петербургский лифтовой завод». В ходе приемки замечания не выявлены. Результаты капремонта оценили на «хорошо».

Лина ПЕРОВА

Фото предоставлено региональным фондом капремонта МКД