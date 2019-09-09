Из шумной столицы в коми глубинку

Уроженец Ижмы Евгений Филиппов после двух лет жизни в Санкт-Петербурге решил переехать в Помоздино, где нашел свое призвание: он учит местных детей 3D-моделированию, а заодно развивает спортивный туризм. Журналист «Республики» встретился с мастером кастомайзинга автомобилей и узнал, чем привлекает усть-куломская глубинка местного «левшу».

Евгению Филиппову 34 года. В свое время он окончил гимназию искусств при главе Коми, учился в ухтинском колледже на автомеханика, потом в УГТУ. Старинная народная мудрость о том, что ремесло плеч не тянет, – про него. Он педагог, ремесленник, умеющий работать с берестой, деревом и камнем, кузнец, автомеханик, мастер-отделочник, промышленный альпинист. Говорит, что, когда поступал в УГТУ, мечтал связать свою жизнь с кастомайзингом автомобилей. Судьба распорядилась так, что сегодня он работает педагогом дополнительного образования в помоздинском Доме детского творчества «Патриот», где занимается кастомайзингом с сельскими ребятишками.

Как многие молодые люди, он не избежал соблазна поискать счастья в столицах. В Санкт-Петербурге работал в кузнице, занимался художественной ковкой и профессиональными велогонками. Но когда спортивная карьера закончилась, начал задумываться об отъезде из города на Неве.

– Мне не было смысла там оставаться. Молодые спортсмены начали поджимать, и это естественно, в каждом виде спорта своя возрастная планка. Конечно, у меня была работа, которую я любил, в кузнице мы делали не только кованые ограды, но и выполняли заказы на реставрацию исторических объектов. Но питерский климат мне не подходил, да и заскучал я по родным местам. Я же родом из села, и мне нужно чувствовать землю под ногами, – рассказал собеседник издания.

Нынешний директор, а тогда просто педагог Дома детского творчества «Патриот» Александр Глуханич предложил ему приехать в село Помоздино и вести кружок бересто- и лозоплетения в доме творчества. Александр Глуханич – отец друга Евгения Филиппова, с которым они вместе учились в гимназии.

В Помоздино Евгений приехал в последний день весны 2012 года. На вопрос, где он жил, ведь в деревне всегда плохо с жильем, рассказал, что «тут 42 свободных дома, никому не нужных, – хозяева в городе живут»:

– Всегда можно договориться об аренде. Но Александр Андреевич мне тогда предложил расположиться в своем старом доме, где его семья уже не жила.

До нового учебного года оставалось целых три месяца летних каникул, и надо было на что-то жить. И тут Евгений Филиппов опроверг расхожие суждения о том, что в деревне работы нет. Он был абсолютно уверен, что для человека с руками работа найдется всегда. Изучив местный рынок труда, узнал, что в начальной школе требуются внутренние отделочные работы и работы по устранению предписаний надзорных органов.

– Я позвал двух товарищей и говорю: «Пошли к Фриде Эммануиловне (директор помоздинской школы – авт.), я знаю, что у нее есть работа». Мастеров-отделочников в Помоздино нет, а я мастер-отделочник. Пока учился в УГТУ, получил эту специальность. В общем, мы выполнили госзаказ на ремонт школы и три месяца этим кормились. Когда ремонт закончился, а до сентября еще было время, ездили строить ангары в Корткеросском районе, – рассказал наш собеседник.

За лето он заготовил материал, написал программы. Директором центра была тогда Нина Шевелева. А Александр Глуханич, который преподавал дзюдо для ребят, стал его наставником. Евгению он помогал и морально, и практически. Кроме того что поселил его в своем доме, учил его правильно оформлять документацию, учебные планы, прикрывал его «косяки» от руководства.

– Только благодаря Александру Андреевичу я очень комфортно влился в чужое сообщество, – признался мужчина.

Но очень скоро в сфере дополнительного образования начались большие перемены, в стране был взят курс на развитие инженерного мышления у школьников. Как говорит Евгений Филиппов, «современное образование уже не терпит даже ремесло: зачем давать знания, которые детям во взрослой жизни не понадобятся? Ремесло остается среди фанатов как хобби. И это надо понять и принять». Поэтому ремесло Евгений Филиппов начал преподавать пенсионерам, которые с удовольствием им занимались, а сам переключился на спортивный туризм:

– Когда я сюда приехал, здесь у нас ничего не было. А поскольку я еще и промышленный альпинист, то взялся за развитие спортивного туризма. Мы писали грантовые программы каждый год и через гранты привлекли где-то 3,5 миллиона рублей. Я сам заказывал альпинистское снаряжение через интернет. Без преувеличения, теперь у нас лучшее в мире спортивное снаряжение, катамараны, спальники, палатки, которые мы в течение трех лет зернышко по зернышку собирали. На месте старого склада в селе мы обустроили зал для спортивного альпинизма. Есть у нас турбаза в лесу, куда выезжаем на тренировки.

Пока педагоги дома детского творчества не выходили с детьми на серьезные маршруты в горы, а только сплавлялись по местным рекам – Воли, Вычегде, Помэсу. Просто официально выйти в горы очень сложно, но в следующем году планируют пойти на Приполярный Урал, «взять» Народную, Старика и Старуху, Манарагу. По словам Евгения Филиппова, эти маршруты он знает с закрытыми глазами.

Как только база для спортивного туризма была полностью укомплектована, мужчина передал это направление своему коллеге Егору Шабанову, а сам начал с нуля развивать техническое творчество. Наконец пришло время заниматься тем, чем он давно мечтал заниматься, – кастомайзингом автомобилей. Это не промышленный уровень, а всего лишь создание детских моделей, но зато какой простор для фантазии. По оценке самого педагога, пока его кружок технического творчества находится на зачаточном уровне, хотя он со своими ребятами активно перенимает опыт, выезжает на соревнования.

– Сейчас к уровню технического мышления очень высокие требования, а у нас в центре и оснащения-то особого нет, но у меня есть дерзкая цель привести техническое творчество в Помоздино к стандарту «Кванториума», – поделился планами Евгений Филиппов.

Для будущих инженеров закупили 3D-принтер, и при помощи 3D-моделирования ребята разрабатывают детали, которые изготавливаются не по старинке лобзиком, а на станке с числовым программным управлением.

– Зачем вручную обрабатывать детали, которые может обработать робот? – рассуждает педагог. – То есть неквалифицированный труд мы оставляем машинам. Дети по техническому заданию разрабатывают и собирают новые модели машин, а потом устраивают гонки на полигоне и испытывают их на выносливость. Машинка должна преодолеть препятствия, чтобы у нее был баланс между управляемостью и скоростью. В конце года они со своими проектами выходят на соревнования – кто кого переездит. В первый год детали мои ученики изготавливали из картона, теперь – из пластмассы. Их машинки не похожи на игрушки из магазина. Ребята изучают настоящие внедорожники: какая там подвеска, какие редукторы, двигатели, ходовые детали. Они придумывают новые средства передвижения, которых нет больше ни у кого. В общем, стандартная инженерная работа.

Такая «стандартная инженерная работа» – это первый уровень технического образования, для детей младшего возраста. С восьмого класса ребят в «Патриоте» уже обучают на водителей категорий В и С. В первый год обучают на водительские права, как говорит Евгений Филиппов, «чтобы подогреть интерес». А на второй год ребята осваивают азы ремонта.

– Во время ремонта мы не просто перебираем трактор, а создаем малые самоходные технические средства. Кто что придумает: кто мини-трактор, кто картинг, – пояснил педагог. – Собирают новые машины ребята из всякого хлама. Один наш мини-трактор в Сыктывкаре на Успенской ярмарке на выставке самодельной техники даже получил первое место. Ребята собрали его из мостов «шестерки», а сочлененная рама – это «кулачок» переднего колеса уазика. Откуда взяли старые машины? «Шестерку» нам дали в городе, в ДОСААФе, а старый уазик был у Александра Глуханича. Двигатель китайский купили, а остальное – руки и сварочный аппарат.

В идею развить свой кружок до уровня «Кванториума» Евгений Филиппов свято верит. И удаленность Помоздино от городских условий его нисколько не смущает, он считает, что заниматься техническим творчеством в селе можно нисколько не хуже. Ведь в городе намного сложнее найти место для мастерской, а в Помоздино у него своя мастерская. Здесь он может добыть запчасти за бесценок. Сейчас вместе с ребятами разрабатывает эскизный проект автомобиля на основе трактора МТЗ.

– Моя задача не просто обучить ребят автомеханике, но еще и развить их техническое мышление, чтобы они могли додуматься до любого агрегата. Чтобы не только умели ремонтировать трактор, но и к любой машине могли подойти и понять, в чем суть неисправности. Узкая специализация уже не современно, обществу нужны универсалы, – рассказал мастер.

Понимая это, педагоги Дома детского творчества «Патриот» планируют в перспективе обучать старшеклассников смежной специальности сварочника-газорезчика. А для девочек хотят открыть такие направления, как парикмахерское дело, повар-кондитер и швея.

Планов у Евгения Филиппова столько, что тосковать о больших городах ему некогда. Здесь он уже обосновался, женился, построил дом, вместе с женой Людмилой, которая преподает помоздинским школьникам английский язык, растит троих детей.

– Мне нравится здесь степень свободы, – пояснил собеседник издания. – Мне здесь доверяют и ничего не запрещают, полная свобода для фантазии и творчества. Опять же природа, не тесно. Я сюда и младшего брата Дмитрия перетащил. Он женился и уже тоже воспитывает троих детей.

Галина ГАЕВА

Фото автора и с личной страницы Евгения Филиппова «ВКонтакте»