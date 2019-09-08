Надежда Наркевичус: «О наставнике вспоминаю с теплом и благодарностью»

В рамках проекта «Спасибо наставнику!» «Республика» продолжает цикл публикаций об известных и не очень известных жителях региона, ставших настоящими профессионалами своего дела благодаря своим наставникам. О том, как повлияла на ее судьбу народная артистка Республики Коми Тамара Борисова, рассказала художественный руководитель образцового ансамбля песни и танца «Сигудэк» Надежда Наркевичус.

Имя Надежды Наркевичус известно, пожалуй, всем поклонникам ансамбля «Сигудэк». В разное время она была участницей этого ансамбля, в котором танцевала до 37 лет, затем педагогом и руководителем. Своим возрождением после нескольких лет забвения ансамбль тоже во многом обязан ей. За последние пять лет «Сигудэк» восстановил статус «образцовый», имеет большое количество побед на международных и всероссийских конкурсах.

Сама Надежда Наркевичус уверена, что такой преданностью любимому делу она обязана своей наставнице Тамаре Борисовой, которая привила ей любовь к танцу и подала пример душевного отношения к воспитанникам и их родителям. Именно Тамара Борисова заметила в свое время девушку, увидела в ней талантливого, сильного исполнителя, подсказывала, помогала, учила и не жалела на нее времени.

– Она меня на протяжении 20 лет вела, помогала. Я думаю, то, что сегодня молодые педагоги прислушиваются ко мне, идут за советом, – это все школа Тамары Николаевны. Она для меня пример настоящего служения делу, – рассказала «Республике» Надежда Наркевичус.

В ансамбль «Сигудэк» девушка пришла в 1974 году. Училась она тогда в Сыктывкарском педучилище №1. После окончания училища поступила заочно на истфак СГУ и пришла работать в родной ансамбль, куда ее пригласили на должность руководителя подготовительной группы. При этом продолжала там танцевать. Какое-то время она была художественным руководителем ансамбля. В 1991 году произошла реорганизация, и ансамбль из методического центра был переведен в статус центра внешкольной работы, где Надежда Наркевичус исполняла обязанности заместителя директора центра по профессионально-техническому образованию.

Потом было 18 лет жизни в Москве, где она тоже работала в хореографической школе. Но затосковала она в Первопрестольной по родным местам и вернулась в Сыктывкар. К тому времени ансамбля уже семь лет не существовало. Но новоиспеченный министр образования Владимир Шарков решил, что «Сигудэк» должен быть возрожден.

Хоровая группа в ансамбле существовала, а вот танцевальной не было вообще. И Надежда Наркевичус с одобрения директора РЦДО Натальи Арабовой начала набирать мальчишек и девчонок в танцевальную группу. С коллегами ездила по школам, проводила пропагандистскую работу, убеждала, что «Сигудэк» – это эмблема республики, надо его возрождать. Сегодня в коллективе 150 юных артистов, с которыми помимо Надежды Наркевичус работают настоящие профессионалы – народный артист Коми Олег Ваганов, хормейстер с большим стажем Наталья Уляшева.

Пришли в «Сигудэк» и молодые специалисты, которые работают с малышами. Большую помощь молодым педагогам оказывает наставник Надежда Наркевичус. На вопрос, как работать с детьми так, чтобы им было интересно, чем их замотивировать, как работать с родителями, чтобы они стали первыми помощниками педагогу, Надежда Михайловна отвечает, что эта премудрость – результат многолетнего труда и педагогических наблюдений. И даже вычитав советы об этом в умных книжках, не каждый может их использовать в жизни. И вот тут на помощь приходит наставник, который не на словах, а на деле являет собой живой пример педагогического мастерства.

– Когда молодой специалист приходит, ему очень сложно осваивать профессию. Педагог ведь не только должен знать свое дело, но не менее важную роль играет правильный подход к ученику, – уверена Надежда Наркевичус. – Нужно делиться с молодежью профессиональными секретами. На мой взгляд, главным девизом для педагога должно стать: «Все делаю с любовью!» Мы, старая когорта, конечно, фанаты: влюбились в свое дело и выполняем его, несмотря ни на какие сложности – материальные, технические. Но молодежь сегодня другая. Это не плохо и не хорошо, просто время другое. И заразить их этой любовью – наша задача.

Девиз «Все делаю с любовью» распространяется у Надежды на все. И в первую очередь на общение с людьми. Сейчас молодые в основном контактируют в соцсетях и даже некоторые рабочие вопросы решают там. Так, молодые учителя зачастую в соцсетях ведут деловые переговоры со своими воспитанниками и с родителями.

– Нельзя так делать, – учит своих молодых коллег Надежда Наркевичус. – Надо обязательно пригласить к себе, в глаза посмотреть, с любовью и с улыбкой все, что надо, объяснить. Увидел, что у ребенка не то настроение, – оставь его после занятий, поговори, поинтересуйся, в чем его проблемы. Ну и чтобы ансамбль стал для ребят второй семьей, традиции должны быть в коллективе обязательно.

Настоящей проблемой для «Сигудка» был набор мальчиков в ансамбль. Молодые педагоги с этой проблемой пришли к руководителю. Вместе посидели, подумали и пришли к выводу, что надо не в соцсетях искать желающих, а ходить по школам, общаться непосредственно, убеждать. Опять же коллегиально приняли еще одно решение – мальчиков принимать бесплатно.

– А иначе как? Ведь нужно попытаться разрушить стереотип, а когда они вольются в коллектив и начнут получать удовольствие от танца, это же уже совсем другое дело. Но в это сначала надо душу вложить. Без любви и кропотливой работы ничего не получится, – уверена собеседник издания.

Галина ГАЕВА

Фото предоставлено Надеждой Наркевичус