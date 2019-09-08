«Жизнь в кредит» выходит боком

В Сыктывкаре возбуждены уголовные дела по фактам мошенничеств под предлогом выдачи кредитов. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила 263 тысячи рублей. Жертвами подобных афер становятся и жители других городов и районов республики. В группе риска те люди, которые привыкли «жить в кредит», решая свои финансовые проблемы за счет заемных средств.

О печальных «кредитных историях» потерпевших сообщила пресс-служба МВД региона. Например, 27-летний житель Сыктывкара заполнил анкету на сайте малоизвестного банка. Он намеревался получить кредит на 150 тысяч рублей. Вскоре ему перезвонил гражданин, представившийся кредитным инспектором, и уведомил о положительном решении банка. Мужчина пояснил, что заемщик должен оплатить расходы по оформлению кредита, а также подтвердить свою платежеспособность. Кредитный инспектор убедил сыктывкарца, что все затраты будут возмещены после заключения договора, оригиналы документов банка курьер доставит на дом к заемщику. Сыктывкарец поверил в то, что после заключения договора получит назад деньги, отправленные «в банк» для подтверждения платежеспособности, и перечислил лжефинансистам 138 тысяч рублей. Часть этой суммы мужчина взял в долг. Не получив ни документов, ни денег, житель столицы Коми обратился в полицию.

Другой сыктывкарец оформил заявку на получение кредита в 450 тысяч рублей на сайте еще одного малоизвестного банка. Заявителю позвонил человек, назвавшийся менеджером банка, и потребовал оплатить межрегиональный налог – 7,6 тысячи рублей, страховку в размере 21 тысячи рублей, курьерскую доставку – 6,7 тысячи рублей и авторизацию карты – более 13 тысяч рублей. После того как в очередном телефонном разговоре менеджер пояснил, что еще требуется оплата подоходного налога, потерпевший прервал разговор и сообщил о своих взаимоотношениях с «банком» в полицию.

В тот же день в дежурную часть обратился еще один мужчина, который поверил незнакомцам, назвавшимся работниками банка. Они сообщили, что сыктывкарцу одобрен кредит в 300 тысяч рублей, и убедили «заемщика» оплатить расходы, которые в итоге составили 75 тысяч рублей. Житель Сыктывкара ожидал новых звонков сотрудников банка десять дней, а затем обратился с заявлением в полицию.

Житель Усть-Куломского района оставил на одном из сайтов кредитную заявку. Вскоре с ним связался «сотрудник московского банка», который проинформировал, что для получения кредита в 100 тысяч рублей надо оплатить страховку по займу. Заемщик перечислил на указанный ему счет 30 тысяч рублей. После этого «представитель банка» перестал выходить на связь.

А вот жительница Эжвинского района Сыктывкара не планировала занимать деньги через интернет. Но не смогла устоять перед «выгодным» предложением, которое сделал ей незнакомец. Однажды 55-летней гражданке позвонил неизвестный абонент. Собеседник представился сотрудником безопасности одного из московских банков. Предложил оформить кредит в 800 тысяч рублей по выгодной ставке. Надо было только заплатить за открытие депозитного счета и страховку. Пенсионерка перечислила 26 тысяч рублей, после этого «финансист» больше не звонил.

МВД Коми рекомендовало жителям региона в случае, если необходимо взять кредит, тщательно проверять информацию об организации, предоставляющей займы населению.

Как отметили в республиканском отделении нацбанка, выдавать кредиты гражданам могут только организации, имеющие специальное разрешение (лицензию) Банка России или включенные в реестр микрофинансовых организаций (МФО), опубликованный на официальном сайте Банка России. Профессиональная деятельность индивидуальных предпринимателей и физических лиц по привлечению денежных средств или выдаче займов является незаконной.

Светлана СОЛОВЬЕВА

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