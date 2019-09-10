День выборов: активные сельчане и самовыдвиженцы

8 сентября жители 11 городов и районов Коми участвовали в голосовании

Сельчане продолжают оставаться самыми ответственными избирателями в Коми. На прошедших в воскресенье выборах жители сельского поселения «Уег» Усть-Цилемского района оказались в десять раз активнее, чем жители Печоры, – процент явки на избирательные участки составил 56,42 процента и 5,56 процента соответственно. А претендующие на мандаты самовыдвиженцы начинают уверенно теснить представителей партий.

Восьмое сентября в России был единым днем голосования, выборы затронули и Коми. В 11-м регионе на избирательные участки пригласили жителей 11 городов и районов. Выборы были как основными – в советы Ижемского и Княжпогостского районов, Совет сельского поселения «Зимстан» в Усть-Куломском районе (первый созыв), на пост главы сельского поселения «Сторожевск» в Корткеросском районе, так и дополнительными – на замещение мандатов, которые по разным причинам остались вакантными: в Сыктывкаре, Ухте, Инте, Печоре, Корткеросском, Удорском, Троицко-Печорском и Усть-Цилемском районах.

– Единый день голосования получился интересным, несмотря на уровень выборов, которые проводились в этом году. Явка превысила ту, что была в 2018 году, причем существенно, – рассказал на пресс-конференции 9 сентября председатель Избирательной комиссии Республики Коми Дмитрий Митюшев. – Конечно, здесь свою роль сыграли основные выборы, которые проходили в Зимстане, Княжпогостском и Ижемском районах, Сторожевске. За счет такой ситуации, когда избирательные участки находились в основном в сельских поселениях, явка и оказалась в целом выше, как правило, народ на селе голосует значительно активнее. Если говорить о показателях явки, то минимальный – 5,56 процента на дополнительных выборах депутата совета муниципального района «Печора». А максимальная явка в Усть-Цилемском районе – выборы депутата муниципального совета сельского поселения «Уег» – 56,42 процента.

Достаточно нестандартная ситуация сложилась в Сыктывкаре: в прошлом году, когда проводились дополнительные выборы по одному из округов в Госсовет Коми, то явка была 5,6 процента, сейчас же, когда выборы были статусом пониже – в городской совет по двум округам, – то явка по ним, по данным избиркома, составила 10,12 процента и 15,4 процента. То есть превышение в два-три раза. Дмитрий Митюшев связал такой рост интереса к выборам с активностью претендентов на вакантные мандаты, которые привлекли к себе большое внимание избирателей. Не обошлось даже без курьезных ситуаций, не все сыктывкарцы поняли, что речь идет только о двух округах, и решили, что выборы проводятся для всего города. Кто-то, не дождавшись приглашения на выборы, уточнил информацию по телефону горячей линии, а кто-то, не задумываясь, направился в воскресенье голосовать по привычному адресу. Как рассказал Дмитрий Митюшев, одна семейная пара даже специально приехала с дачи, чтобы проголосовать, пошли в школу №1, а там, конечно, все закрыто, поскольку выборы в другом округе. Дабы не сеять панику среди избирателей, не до конца разобравшихся, что происходит в нынешний день голосования, на школах, где выборов не было, расклеили листовки с пояснениями.

А в шестом и восьмом округах, где выборы были, вакантные мандаты достались единороссам Александру Шучалину и Сергею Кулакову соответственно.

Напомним, депутатские посты в Сыктывкаре освободились после того, как Галина Лапшина отдала мандат по собственному желанию, а Николай Мостаков фактически исчез в неизвестном направлении, не появляясь на заседаниях и не подавая сведения о своих доходах.

Особенность выборов этого года – на вакантные мандаты претендовало довольно много самовыдвиженцев, не заручившихся поддержкой той или иной партии. И результаты они показали довольно неплохие. Пока на первом месте по претендентам и числу избранных по-прежнему представители «Единой России»: в выборах пожелали участвовать 64 кандидата, 63 из них прошли регистрацию, но один отказался от своих намерений, таким образом, в бюллетенях осталось 62. 33 из них в результате должны получить депутатские мандаты, а одна – Христина Гевейлер – станет (точнее, останется) главой сельского поселения «Сторожевск».

Что касается самовыдвиженцев, то они по числу претендентов и избранных уверенно занимают второе место. 62 подавали документы, 44 зарегистрированы. Могло быть и больше, если бы эти граждане активнее собирали подписи в свою поддержку. Таковых было нужно не так уж и много: в сельской местности и полутора десятков хватило бы, но, как пояснил Дмитрий Митюшев, «автографов» все равно оказалось недостаточно. На выборы в результате пришло 43 самовыдвиженца, 16 из них стали депутатами советов муниципальных образований.

На третьем месте по активности представители ЛДПР. 52 выдвигались, 50 были благополучно зарегистрированы, 47 в итоге оказались в бюллетенях. Правда, результат не особо впечатляющий – на все 11 муниципалитетов единственный мандат в совете Печоры у Екатерины Душкиной. Напомним, это тот самый округ №2, где процентная явка была самой низкой на этих выборах.

На четвертом месте по массовости выдвиженцы от «Справедливой России» – 29 претендентов, 26 зарегистрированных, 24 участвовали в выборах, а избрали шестерых. Пятое место у КПРФ – 26 выдвигались, 24 зарегистрировались, 23 в бюллетенях, избрано 14. Замыкают рейтинг выдвиженцы партии «Родина» – два претендента, столько же пошло на выборы, никого не избрали.

Если же оценивать участников нынешних выборов по процентному коэффициенту, то, как рассказал Дмитрий Митюшев, на первом месте КПРФ: 14 избранных из 26 изначально претендовавших – это эффективность 53,8 процента. У «Единой России» 53,1 процента. Коэффициент эффективности самовыдвиженцев – 25,8 процента. Далее следуют «Справедливая России», ЛДПР и «Родина» с нулевым коэффициентом.

Дмитрий Митюшев по поводу впечатляющих результатов самовыдвиженцев заметил, что это может означать, что партийная система в Коми не имеет развития.

В результате нынешних выборов в ряде муниципалитетов региона не будет заметного доминирования той или иной партии. Например, в совете Ижемского района теперь будет восемь представителей КПРФ, шесть – «Единой России», пять самовыдвиженцев и один справоросс. В совете Княжпогостского района восемь единороссов, шесть коммунистов и два представителя «Справедливой России».

– Это новая политическая ситуация в Коми, придется депутатам как-то договариваться, – отметил председатель избиркома, пояснив, что это может вызывать определенные сложности в принятии решений народными избранниками.

Об этом можно судить по совету Троицко-Печорского района, где подобный расклад сил образовался в результате прошлых выборов, и не все получается гладко, часть депутатов сложили полномочия.

Дмитрий Митюшев сообщил, что нет оснований полагать, что по тому или иному избирательному участку результаты выборов будут отменены.

– Нарушений, которые могли бы поставить под сомнение достоверность волеизъявления избирателей, на данный момент не выявлено. Никаких существенных претензий к организации избирательного процесса ни от кого из кандидатов, избирательных объединений не поступало, – подчеркнул председатель республиканского избиркома.

Вместе с тем Дмитрий Митюшев рассказал, что единый день голосования не обошелся без споров, причем там, где и споров никаких быть не должно было, будь участники избирательного процесса внимательнее к информации, которую им надлежало изучить заранее. В частности, дело в незнании регионального закона, регламентирующего, какие граждане могут принимать участие в муниципальных выборах. Речь идет о том, что в Коми в таких выборах гражданам разрешено участвовать как по месту жительства, так и по месту пребывания. Например, если некий гражданин по месту жительства относится к деревне в Удорском районе (или, если оперировать уже устаревшими понятиями, прописан там), а на деле он живет в Сыктывкаре, который и зафиксирован, как место его пребывания, то он имеет полное право участвовать в выборах депутатов местного совета. Не все знают об этой норме закона, и не во всех регионах она работает. Тем временем на этих выборах в Коми присутствовали наблюдатели из других регионов, которые с местным избирательным правом, видимо, ознакомились плохо, так что, когда увидели на участках граждан, зарегистрированных по месту пребывания, сочли это нарушением и начали протестовать, невзирая на доводы участковых избирательных комиссий.

На одном из избирательных участков из-за подобных недоразумений даже пришлось обращаться к помощи судей. Там, по мнению УИК, наблюдатель и член комиссии с совещательным голосом уже начали мешать работе, а удалить их комиссионным решением, как раньше, нельзя, только по решению суда. В шестом часу вечера ушло исковое заявление в городской суд, в восьмом часу началось заседание, которое продлилось до полуночи, в результате стороны, как рассказал Дмитрий Митюшев, фактически пришли к мировому соглашению. А участковая комиссия в это время завершила свою работу без председателя, поскольку он был в суде.

Еще одно недоразумение было вызвано тем, что наблюдатель не знал, как функционирует автоматический комплекс обработки бюллетеней: если это устройство отсоединить от электрической сети, оно еще будет два часа исправно работать. Поэтому начал требовать ручного пересчета бюллетеней после того, как увидел, как это устройство переключили из одной розетки в другую.

По словам Дмитрия Митюшева, все участковые комиссии хвалят такие автоматические комплексы – это значительно упрощает обработку документов и сводит на нет человеческий фактор. К сожалению, пока таких комплексов в республике еще очень мало – два десятка. Но в будущем ситуация должна измениться, в том числе в республику должно прийти новшество, которое пока только «обкатывается» в Москве: цифровые избирательные участки, фактически это те же автоматические комплексы, только современнее.

Анна ПОТЕХИНА

Фото komi.izbirkom.ru