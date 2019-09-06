Мозговой штурм для реализации проектов

Что может препятствовать успешной реализации национальных проектов в республике и как эти препятствия можно устранить? Ответы на эти вопросы искали участники рабочих групп в рамках состоявшейся 3 сентября в селе Визинга Сысольского района стратегической сессии на тему «О национальных целях развития, национальных проектах и участии Республики Коми в реализации федеральных проектов», которая прошла по поручению главы Коми Сергея Гапликова.

В работе сессии приняли участие представители заинтересованных органов власти, предприниматели региона, представители компаний, осуществляющих экспорт своей продукции, руководители предприятий и организаций.

В начале сессии участникам была представлена презентация, подробно объясняющая, какие нацпроекты и комплексные планы развития будут реализованы в республике. Вторая часть сессии была практической. Поясняя стоящую перед участниками задачу, спикер мероприятия заместитель начальника управления – начальник экспертно-аналитического отдела администрации главы Коми Татьяна Козлова отметила, что есть нацпроекты, которые реализуются только регионом, такие, например, как здравоохранение. Но есть и такие, которые полностью спущены муниципалитетам. К примеру, «Формирование комфортной городской среды». В результате анализа вырисовалась такая картина: более 50 процентов от поставленных задач и консолидированного бюджета приходится на территории. А поскольку в этой работе муниципалитеты сталкиваются с трудностями и проблемами, которые надо решать, то выстраивание с ними конструктивного диалога – прямая задача органов власти. Эта сессия как раз и была одной из форм такого диалога.

Нацпроекты, с которыми работали участники на площадках, – как раз те, в которых активное участие принимают муниципалитеты: «Культура», «Малое и среднее предпринимательство», «Демография», «Формирование комфортной городской среды» и «Производительность труда».

По каждой теме была сформирована отдельная группа, в ее состав вошли представители органов местного самоуправления и той сферы, проблемы в которой выявлялись. В результате мозгового штурма участники обозначали проблемы – барьеры по своему направлению, грамотно их оформляли, ранжировали по значимости и фиксировали на стикерах. По итогам ранжирования фиксировался топ-10 проблем, которые могут быть решены на региональном или муниципальном уровне и имеют максимальную критичность.

По сути ничего нового на площадках не прозвучало. Проблемы любой сферы, так или иначе, на слуху и обсуждаются на совещаниях разного уровня. Однако эта работа позволила систематизировать эти проблемы, ранжировать их по степени значимости и обозначить ответственных, кто эти проблемы может и должен решать.

Так, на площадке «Комфортная городская среда» бурно обсуждались трудности реализации правил благоустройства. По мнению членов дискуссии, правила благоустройства на территории сельских поселений сегодня не работают. Есть конкретные требования к индивидуальным жилым застройкам, но граждане не очень стремятся их исполнять, а местные власти не могут заставить их выполнять эти требования.

– Руки опускаются, когда мы приходим в суд, а нарушителю там выносят только предупреждение, – рассказала одна из участниц группы.

Участники высказывали предложения о необходимости увеличить суммы штрафов и упростить механизм административного наказания. Еще одна проблема, обозначенная на этой площадке, – острая нехватка средств на ремонт муниципальных автодорог. Представители сельских муниципалитетов говорили, что сегодня в нацпроекте по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог участвуют только Сыктывкар и республика, а сельским муниципалитетам тоже хотелось бы участвовать в таких программах.

Говорилось также о нехватке специалистов для проведения работ по благоустройству. Объем доходной части бюджета не позволяет сегодня нанять необходимый штат работников, иначе придется работать только на зарплату, а на перспективу жить не получится – денег не останется, говорили представители районов. То есть полномочий много, а рук не хватает, отсутствуют специалисты узкого профиля по разным направлениям. В качестве решения этой проблемы предлагалось на некоторые работы привлекать волонтеров и студентов, а также задействовать бизнес в рамках социального партнерства.

На площадке «Малое и среднее предпринимательство» обсуждали возможности увеличения занятости людей в бизнесе к 2024 году до 110 тысяч человек. Сегодня эта цифра – 87,7 тысячи. Говоря о барьерах на пути к успешному бизнесу, участники группы отмечали, что производство продукции сегодня требует больших затрат. Не так-то просто зайти на рынок из-за массы бюрократических барьеров и монополизации федеральными сетями. В числе барьеров назывались сложный документооборот, много проверок, на которые нужно тратить силы, нехватка земли в городе для организации производства, высокая стоимость кадастровых работ, нестабильность законодательной базы – предприниматели боятся, что завтра законы поменяются, и они не справятся с взятыми на себя обязательствами. Кроме того, банки предпочитают работать в основном либо с физическими лицами, либо с крупным бизнесом.

Наиболее важными проблемами нашего региона были названы большая налоговая нагрузка, общий негативный экономический фон, падение платежеспособности населения и убывание населения в регионе.

На площадке «Демография» не было разбивки на власть и исполнителей. Одна группа здесь прорабатывала проблемы, мешающие повышению рождаемости, вторая – проблемы, препятствующие увеличению продолжительности жизни.

– Конечно, в первую очередь долгожительство – это физкультура и спорт, здоровый образ жизни, правильное питание, – рассказала «Республике» одна из экспертов – фитнес-тренер Анна Демина. – Мы затронули и такие вопросы, как недостаточное оснащение на местах медицинским оборудованием, нехватка медицинских кадров на селе. Я уже давно занимаюсь пропагандой здорового образа жизни среди людей возраста 50+ и могу сказать, что пенсионеры готовы и хотят поддерживать свою физическую форму и даже готовы платить за это, но разумную сумму, с учетом размера их пенсий. А скидок для пенсионеров нигде нет. Нужно немного снизить цены для них.

Намного больше проблем было названо в группе, обсуждающей возможности увеличения рождаемости. В их числе низкий материальный достаток молодых семей, отсутствие жилья, гендерный дисбаланс, современные бабушки, которые предпочитают работать, а не помогать детям растить внуков, необходимость мужчин работать вахтовым методом и многое другое.

На площадке «Культура» обсуждали причины нежелания населения посещать дома культуры, библиотеки и музеи. В числе причин называли отсутствие интереса, знакомый приевшийся репертуар, одни и те же лица, высокую цену входных билетов, холод в некоторых домах культуры, устаревшие библиотечные фонды.

Во второй половине дня участники сессии подвели итоги работы групп и обсудили, что нужно делать, кто за что будет отвечать и за какой срок эти проблемы можно решить.

Галина ГАЕВА

Фото автора