Праздник на обновленных площадках

Из 46 населенных пунктов Коми, участвующих в реализации национального проекта «Жилье и городская среда», 11 полностью завершили работы, запланированные на 2019 год: Выльгорт, Емва, Зеленец, Койдин, Нившера, Кожва, Каджером, Пажга, Помоздино, Путеец и Сторожевск, сообщает пресс-служба министерства энергетики, ЖКХ и тарифов республики.

Благоустройство дворовых территорий, включенных в нацпроект на 2019 год, выполнено на 89 процентов, работы по общественным пространствам выполнены на 83 процента. Полностью завершены работы на 36 дворовых и 32 общественных территориях. На остальных объектах работы близки к завершению.

В Усинске 7 сентября в рамках празднования 60-летия города состоится праздничное открытие сквера по улице Молодежной. На территории установлены детская площадка, игровые комплексы, скамейки, урны. Детские объекты защищены ограждением и освещаются дополнительными энергосберегающими светильниками. Сквер декорирован фигурами сказочных героев, выполненными по индивидуальному заказу. Фасад рядом стоящего здания разрисован в стиле граффити.

В Выльгорте турниром по футболу среди школьных команд будет открыто новое футбольное поле, сооруженное на месте недавнего пустыря по улице Рабочей. На территории обустроили дренажную систему, проложили пешеходные дорожки, провели освещение. Футбольное поле покрыто искусственным газоном, устойчивым к непогоде.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы Министерства энергетики, ЖКХ и тарифов РК