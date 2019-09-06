Лекарственное обеспечение: своевременное и доступное

Коми намерена последовать примеру ряда регионов, где работает единственный поставщик лекарственных препаратов. Такими полномочиями будет наделено ГУП РК «Государственные аптеки Республики Коми». Это позволит значительно сократить время закупок лекарств, создать единую систему контроля по обеспечению препаратами и повысить доступность лекарственного обеспечения населения республики за счет развития существующих и восстановления пунктов продаж товаров аптечного ассортимента. Такая информация прозвучала из уст министра здравоохранения Дмитрия Березина на заседании президиума Госсовета Коми.

С тех пор как парламентарии взяли «лекарственный вопрос» на свой постоянный контроль, обеспечение медикаментами льготников в регионе стало заметно лучше. Этому способствовала и передача полномочий по лекарственному обеспечению пяти орфанных (редких) заболеваний на федеральный уровень. Республика теперь может больше выделять средств на закупку лекарств для обычных льготников.

Как сообщил руководитель республиканского минздрава, количество граждан, сохранивших право на лекарственное обеспечение в рамках федеральной программы (федеральных льготников), в течение пяти последних лет уменьшилось на 12 процентов. В 2015 году таких льготников было 29 020 человек, а на 1 января 2019 года сократилось до 25 408 человек, что составляет 30 процентов от общего количества пациентов, имеющих инвалидность. При этом, как отметил министр, финансирование регионов из федерального бюджета напрямую зависит от количества граждан, сохранивших право на получение набора социальных услуг (НСУ) в части лекарственного обеспечения. Норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина на 2019 год остался на уровне прошлого года – 826,30 рубля.

Но эти деньги часть федеральных льготников предпочитает получать не натурой, то есть лекарствами, а в денежном выражении, тем более что получить бесплатно лекарства они могут за счет региональной льготы. Тем самым бюджет республики продолжает нести бремя дополнительной финансовой нагрузки.

Другие причины отказа от НСУ – денежная компенсация больше стоимости медикаментов, прописанных пациенту, а также то, что не всем инвалидам необходимы бесплатные лекарства.

Тем не менее минздрав Коми продолжает работу по возврату (сохранению) гражданами права на получение лекарств по федеральной льготе: распространяет памятки на тему НСУ, разъясняет преимущества набора соцуслуг, проводит «горячие линии». Чтобы снова начать получать НСУ, пациенту необходимо написать соответствующее заявление в Пенсионный фонд России.

За семь месяцев 2019 года бесплатными медикаментами по федеральной льготе в Коми обеспечены 13,47 тысячи человек по 119,19 тысячи рецептов на общую сумму 112,47 миллиона рублей. Средняя стоимость рецепта составила 943,65 рубля. В прошлом году 15,9 тысячи пациентов получили лекарства по 309,6 тысячи рецептов на сумму 252,01 миллиона рублей (средняя стоимость рецепта – 813,98 рубля).

Всего в этом году на реализацию федеральной программы льготного лекарственного обеспечения в Коми в виде субвенций и межбюджетных трансфертов поступило 337,56 миллиона федеральных рублей (в 2018-м – 375,83 миллиона). С 2015 года норматив финансовых затрат на одного гражданина вырос на 16 процентов и составляет 826,3 рубля.

В текущем году республике выделено дополнительно более пяти миллионов рублей на обезболивающую терапию для паллиативных больных.

Диабетики с марта получают необходимые расходные материалы к инсулиновым помпам. Республика организовала их закупку своевременно, несмотря на то, что целевое федеральное финансирование на эти цели поступило в регион только в конце августа.

Что касается региональных льготников. За семь месяцев 2019 года бесплатными препаратами обеспечено более 47,2 тысячи человек по 430,61 тысячи рецептов на общую сумму 567,43 миллиона рублей. Средняя стоимость рецепта составила 1317,72 рубля. В 2018 году более 53,2 тысячи человек получили препараты по 595,78 тысячи рецептов на общую сумму 780,25 миллиона рублей.

Для пациентов с орфанными заболеваниями за счет средств республики закуплены препараты и специализированные продукты лечебного питания на сумму 80 миллионов рублей.

С каждым годом увеличивается количество пациентов, которые нуждаются в дорогостоящем лечении в рамках программы «12 высокозатратных нозологий». В нынешнем году 530 человек обеспечено бесплатными медикаментами по 2135 рецептам на сумму более 142,25 миллиона рублей. Отрадно, что заявки на поставку дорогостоящих препаратов формируются по потребности пациентов, а не по лимиту, как было прежде.

Но далеко не все рецепты закрываются сразу. Сейчас по федеральной льготе отложенными являются 396 рецептов, по региональной льготе – более трех тысяч. Одна из причин – отсутствие нужных препаратов в аптечной сети. Дмитрий Березин привел пример одного очень востребованного лекарства от аритмии, закупок которого вообще не проводилось. В аптеках республики 54 отсроченных рецепта на этот препарат, но его нет нигде в стране. Были также задержки с поставкой «Метформина», жизненно необходимого диабетикам. В настоящий момент препарат начал поступать в аптеки, больных оповещают и приглашают прийти за лекарством.

Но качественно наладить закупку лекарств, как считают в минздраве региона, можно, если будет единственный поставщик. Подобный институт внедрен в Архангельской и Нижегородской областях, в Мордовии, Татарстане, Чувашии и Кабардино-Балкарской Республике. В Коми намерены последовать их опыту и наделить функциями единственного поставщика лекарств ГУП РК «Государственные аптеки Республики Коми». Некоторое время назад оно фактически было банкротом, но республика поддержала предприятие, и сейчас его финансовое состояние достаточно стабильное. В сеть ГУП входят 53 аптеки и аптечных пунктов, расположенных по всей территории региона. По словам Дмитрия Березина, наделение «Государственных аптек РК» полномочиями единственного поставщика лекарств в республике позволит создать единую систему контроля по обеспечению препаратами, повысить доступность лекарств, обеспечить оперативную доставку медикаментов во все государственные медицинские организации, в том числе расположенные в труднодоступных местностях, за счет выстроенной логистики и автоматизированной системы контроля качества закупаемой продукции. А также существенно сэкономить за счет увеличения оборотов и закупок больших партий лекарств, благодаря чему закупочные цены ниже.

В ходе обсуждения разговор зашел и о маркировке лекарств. Напомним, эта федеральная мера призвана защитить население от контрафактной продукции. Помимо алкоголя, табачных изделий и шуб, отныне она будет распространяться и на лекарственные препараты. Маркировке подлежат все препараты, поступающие в лечебные учреждения. Включиться в этот процесс обязаны и частные аптеки, частные клиники. Отмечается, что процесс это поэтапный, и в первую очередь с 1 октября маркировка вводится на препараты по 12 нозологиям. Учреждениям предстоит модернизировать свои компьютеры. На такое программное обеспечение ГУП РК «Государственные аптеки Республики Коми» и Коми республиканской клинической больнице потребуется 14,3 миллиона рублей. С 1 января 2020 года должны продаваться только промаркированные препараты.

Галина ВЛАДИС

Фото gsrk.ru и БНК