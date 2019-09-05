Александр Сидоренко пойдет под суд

Автор: Редактор 05.09.2019

Заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника УМВД России по Камчатскому краю Александра Сидоренко. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении. Информация об этом размещена на сайте Генеральной прокуратуры России. Напомним, с 1983 по 2011 год Александр Сидоренко служил в МВД по Республике Коми, в 2008 году был назначен на должность первого заместителя министра внутренних дел региона. В январе 2011 года был переведен на Камчатку.

По версии следствия, Александр Сидоренко с 2013 по 2015 год неоднократно принимал неправомерные решения при строительстве в Петропавловске-Камчатском базы авиационного отряда специального назначения краевого управления полиции, связанные с приемкой работ у подрядной организации и их оплатой, в том числе без фактического выполнения. Тем самым он создавал видимость надлежащего и своевременного освоения выделенных бюджетных средств. Как отметили в генпрокуратуре, высокопоставленный полицейский действовал совместно со своими подчиненными и знал о непригодности проектно-сметной документации объекта. В результате бюджету был причинен ущерб в размере 87,9 миллиона рублей в связи с оплатой невыполненных работ. Также были неэффективно израсходованы бюджетные средства в сумме 200 миллионов рублей, выделенные на строительство объекта авиационной инфраструктуры.

Кроме того, в 2015 году Александр Сидоренко узнал о хищении в УМВД компьютерной техники и незаконно потребовал от руководителей тыловых подразделений приобрести за свой счет недостающее оборудование стоимостью 2,8 миллиона рублей. Его требования подчиненные исполнили.

Уголовное дело направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу.

Ирина СМИРНОВА

Фото ГУ МВД по Камчатскому краю

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