РЖД напомнили о правилах безопасности на железной дороге

С начала текущего года на Северной железной дороге зарегистрировано 35 случаев травмирования граждан, в результате которых 26 человек получили смертельные травмы, в их числе двое несовершеннолетних. Десять человек из этого числа были травмированы на путях станций, 24 человека – на путях перегона и один – в пределах пассажирской платформы, сообщила пресс-служба СЖД. В сентябре по всей стране компания РЖД традиционно проводит месячник детской безопасности на железной дороге.

Анализ происшествий показал, что чаще всего пешеходы страдают, когда нарушают правила безопасности и переходят железнодорожные пути в неустановленном месте. На пешеходных настилах, то есть в местах организованного перехода людей через пути, несчастных случаев не зафиксировано. Поэтому железнодорожники и сотрудники транспортной полиции регулярно выходят в рейды, чтобы еще раз напомнить пешеходам, где можно безопасно перейти через железную дорогу.

Сотрудники Микуньской дистанции инфраструктуры выявили несколько несанкционированных переходов в Сыктывкаре и его окрестностях. Так, в Эжве через железнодорожные пути проложены не просто тропинки, а целые тропы: вдоль гаражного кооператива и в районе лыжной базы, в районе остановочной платформы напротив бизнес-центра «Союз». В Сыктывкаре люди переходят пути на железнодорожной станции, сокращая себе дорогу на стадион «Динамо», в районе малой объездной дороги напротив ТРЦ «Макси». И даже не просто пересекают пути, а гуляют по ним, начиная от железнодорожного переезда на улице Орджоникидзе и до переезда на улице Морозова, а также за городской чертой: от станции Човъю до местечка Нижний Чов.

С 2008 по 2019 год в печальной статистике травм, полученных на перегонах Койты – Човъю, Човъю – Сыктывкар, Микунь – Сыктывкар, значится 30 человек. 21 из них со смертельным исходом. Последние два случая произошли в этом году. Так, 22 марта на перегоне Човъю – Койты машинисту грузового поезда, несмотря на экстренное торможение, не удалось предотвратить наезд на мужчину, вышедшего на путь непосредственно перед локомотивом движущегося поезда. 27 июня на станции Микунь при выполнении маневровых работ грузовым поездом был смертельно травмирован мужчина.

Особенно железнодорожников волнует травматизм несовершеннолетних. Многим сыктывкарцам запомнился случай травмирования 16-летней девушки на перегоне Койты – Човъю в июне 2015 года. Девушка шла по обочине вдоль железнодорожных путей, игнорируя запрещающие знаки «Хождение по путям запрещено», установленные на данном участке, и слушала музыку через наушники. Практически в том же самом месте 3 июня 2019 года был смертельно травмирован поездом сыктывкарский подросток 2002 года рождения.

При встречах с детьми, в ходе экскурсий и конкурсов, а также на уроках безопасности в детских садах и школах железнодорожники напоминают и объясняют, что железная дорога – это зона повышенной опасности, здесь нужно быть предельно внимательным и осторожным. Переход через железнодорожные пути в неустановленном месте и шалости детей на железной дороге могут привести к трагическим последствиям. Железнодорожники Северной магистрали обратились к жителям Сыктывкара с призывом не допускать, чтобы дети оставались без присмотра взрослых на железной дороге.

Галина ГАЕВА

Фото воднпт.рф