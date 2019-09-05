Новые точки роста

В начале недели в объячевской и спаспорубской школах Прилузского района, в пажгинской школе Сыктывдинского района и в поселке Каджером муниципального района «Печора» открыли новые центры «Точка роста».

Такое наименование получили центры образования цифрового и гуманитарного профилей, организуемые на базе сельских школ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». В Коми в 2019 году начнут работу 22 таких центра.

В 2019 году Пажгинская средняя общеобразовательная школа в рамках нацпроекта «Образование» получила федеральную субсидию в размере 1,6 миллиона рублей на создание центра. Ее сотрудники вложили много сил, чтобы организовать кабинеты по всем требованиям и стандартам, сделать их уютными и удобными для занятий.

Создание центра позволит повысить качество подготовки школьников на селе, использовать в учебном процессе самое современное оборудование и технологии, а главное – применять новые методы обучения и воспитания при изучении информатики, технологии и основ безопасности жизнедеятельности на всех уровнях общего образования – с 1 по 11 класс. Кроме того, центр станет площадкой для выявления одаренных детей и системной работы с талантливыми школьниками.

Как отметила на открытии директор центра в Прилузье Мария Семушина, создание такого центра обязывает педагогический коллектив школы ко многому, в первую очередь обеспечить школьникам возможность получать качественное современное образование и подготовить успешных, мотивированных на творчество и современную инновационную деятельность выпускников.

В первую половину дня на базе центра будут проходить уроки технологии, информатики, ОБЖ, а после школьников ждут занятия в рамках внеурочной деятельности: деловые игры, тренинги. Здесь же обучающиеся смогут заниматься по дополнительным общеобразовательным программам цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное время.

– Создание «Точек роста» нацелено на выполнение одной из приоритетных задач, обозначенных президентом страны Владимиром Путиным, – вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования, – отметила руководитель администрации муниципального района «Прилузский» Елена Нестерюк. – Мы гордимся, что в День знаний такие центры открываются в двух школах нашего района: объячевской и спаспорубской. Создание центров является первым реальным шагом в реализации на территории нашего района регионального проекта «Современная школа». Открытие «Точек роста» для нас настоящий подарок. 3D-принтер, квадрокоптер – о таких новинках мы могли только мечтать. Думаю, для ребят и родителей открытие нового образовательного пространства в школе станет приятным сюрпризом.

Помимо учащихся объячевской школы заниматься в центре будут и школьники из близлежащих сельских поселений.

В открытии центра «Точка роста» в Каджероме принимали участие глава муниципального района – руководитель администрации Наталья Паншина и начальник управления образования Александр Гулько.

По словам Натальи Паншиной, центр позволит выйти школе на качественно новый уровень обучения детей, расширив возможности в получении знаний, формировании современных технологических и гуманитарных навыков. Проект «Современная школа» нацелен на уменьшение разрыва между городскими и сельскими, поселковыми школами. Центр расположен в двух помещениях, оформленных с использованием фирменного стиля центра «Точка роста» (брендбука), а также с зонированием помещений.

Игорь ПЕТРОВ

Фото предоставлены администрациями Печоры и Прилузского района