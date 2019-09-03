Владислав Бадер: «Экстремизм может скрываться под разными личинами»

3 сентября в России – День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день в стране вспоминают жертв терактов, а также тех, кто погиб, выполняя свой долг в ходе спасательных операций. Памятная дата была установлена после сентябрьской трагедии 2004 года в Беслане. Во время праздничной линейки, посвященной Дню знаний, в школу проникли боевики и захватили в заложники учителей, детей и их родственников. О том, насколько сейчас актуальна террористическая угроза для Коми, «Республике» рассказал начальник отдела по профилактике терроризма и проведению эвакуационных мероприятий республиканского Комитета гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Владислав Бадер.

– Терроризм – это чума XXI века. Но многие считают, что такой отдаленный от центра и спокойный регион, как Республика Коми, для террористов не представляет интереса. Насколько это верно?

– Те, кто так думают и говорят, просто не понимают реального положения дел. Да, к счастью, у нас довольно спокойный регион, особенно если сравнить его с южными территориями. На юге уровень террористической угрозы, безусловно, выше. Но это не повод самоуспокаиваться и заявлять, что у нас ничего никогда не произойдет. Если террористы поставят себе задачу напугать людей, расшатать ситуацию на севере России, то они могут попытаться это совершить и в Коми.

В республике много трудовых мигрантов, особенно в крупных городах – Ухте, Сосногорске, Сыктывкаре, Усинске, Воркуте. Все ли они приезжают только трудиться? Не исключено, что некоторые являются носителями радикальных идей и могут попытаться распространить их среди жителей региона. В Коми возбуждается определенное количество уголовных дел по статьям, предусматривающим ответственность за экстремизм и терроризм. Международный терроризм ближе, чем мы думаем: в недалеком прошлом двое студентов из Ухты уехали в Сирию воевать на стороне боевиков. Эти студенты приехали в Коми учиться из-за рубежа, но жили-то они здесь. Так что даже если шансы нападения террористов минимальны, не стоит недооценивать угрозу. Надо быть готовым к любому развитию событий.

– Работу по борьбе с терроризмом ведут силовые структуры, в том числе ФСБ. А какова здесь роль органов власти?

– Если говорить коротко, основная задача органов власти и муниципального самоуправления – профилактическая, не допустить совершения теракта.

В этом году исполнилось пятнадцать лет со дня трагедии в Беслане. В результате захвата заложников в школе погибли 333 человека, 186 из них – дети. Кошмарные события тех дней не только потрясли всю страну, они значительно изменили нашу жизнь. Сейчас мы живем по законам, которые были приняты после ряда терактов, в том числе в Беслане. Тогда, пятнадцать лет назад, не было, в сущности, достаточных требований по антитеррористической защищенности.

После того как террористическая угроза стала реальностью, президент России выстроил общегосударственную систему противодействия терроризму. На федеральном уровне сформирован Национальный антитеррористический комитет, который организует всю работу по профилактике терроризма, борьбе с ним, минимизации и ликвидации его последствий.

В каждом субъекте страны, в том числе в Коми, сформирована антитеррористическая комиссия, и председателем ее является глава республики. Законодательно полномочия даны всем – от главы республики до физического и юридического лица. У любого из нас есть полномочия в сфере борьбы с терроризмом – например, если гражданин идет по улице и видит подозрительный бесхозный предмет, он должен сообщить о находке в правоохранительные органы.

Органы исполнительной власти и местного самоуправления организуют выделение средств в программах в области профилактики терроризма: это обучение граждан, специалистов, организация тренировок и учений сотрудников, которые будут участвовать в предотвращении возможного теракта или ликвидации последствий, это работа по совершенствованию антитеррористической защищенности объектов (установка видеонаблюдения, тревожных кнопок, ограждения, привлечение охранных структур).

Все это определено в соответствующих постановлениях правительства. Во главу угла поставлена именно профилактическая работа, в том числе и по противодействию идеологии терроризма. И на республиканском, и на муниципальном уровне проводится множество профилактических мероприятий. Активное участие принимают ключевые министерства – образования, культуры, спорта, промышленности и энергетики.

Сформирован план работы республиканской антитеррористической комиссии на год. В него уже три года подряд включаются комплексные учения в одном из органов власти республики. Первым было министерство образования, на следующий год учения прошли в министерстве культуры, в этом году планируются учения в министерстве здравоохранения.

– Как проходят эти учения?

– Основная цель – дать практику руководителю органа исполнительной власти по управлению своим персоналом, а также по управлению персоналом подведомственных ему учреждений и организаций по всей республике. Поэтому учения проводятся в первую очередь с министром. Дается вводная, министр принимает решение, доводит его до всех подведомственных ему организаций. Порядок проведения мероприятий определен законодательством, для помощи в реализации аппаратом разработаны методические рекомендации, которые были отмечены на федеральном уровне и рекомендованы для применения на территории всей страны. В них определено, как действовать в случае установления того или иного уровня террористической угрозы.

Как ни странно, не только рядовые граждане, но и руководители учреждений порой не знают правильного порядка действий в случае получения информации о возможном совершении теракта. Мы спрашивали школьников, посетителей учреждений культуры, что надо делать, к примеру, если в здании или на прилегающей территории обнаружен подозрительный предмет. Большинство людей говорили, что надо звонить в службу спасения или в полицию. Срабатывает стереотип. Но так надо действовать, если подозрительный предмет обнаружен на улице.

Действия в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, спорта тоже четко прописаны в законодательстве. Если посетитель в больнице или ученик в школе обнаружил какой-то подозрительный предмет, он должен довести информацию об этом до руководителя учреждения или лица, его замещающего. Дальнейшие действия определяет должностное лицо. Руководитель учреждения имеет свои полномочия, определенные постановлением правительства страны. Он сообщает силовикам, делает это по определенному алгоритму, который для него расписан, организует мероприятия по эвакуации, по обеспечению беспрепятственного прибытия на объект сотрудников спецслужб. Механизм прописан, но не все его знают. Вот здесь учения и приносят практическую пользу. Все эти требования новые, были установлены в последние два года, ничего сложного в них нет, надо просто отработать действия на практике.

Сейчас уже практически все знают, как действовать в случае, если сработала пожарная сигнализация. Знают, что с собой брать, что надо выключить, что закрыть, куда спускаться. Годами тренировались, поэтому в случае угрозы пожара сложностей в основном не возникает. По угрозе теракта ситуация иная: другие мероприятия, другие требования законодательства. Сейчас все это на всех уровнях изучается, вырабатываются навыки, кто, что и в какой последовательности должен делать.

Вспомните: в январе был вал ложных сообщений о закладке взрывных устройств на различных объектах. Не только в Коми, по всей стране. Анализ таких сообщений показывает, что, как правило, идут они к нам из-за рубежа, многие с территории Украины. Это один из способов дестабилизации обстановки в стране. Для того чтобы отвлечь граждан от повседневной деятельности, создать суматоху, напугать, создать сложности сотрудникам спецслужб, которые должны реагировать на каждое сообщение, проводить определенные мероприятия.

Увы, ситуация такова, что нельзя сразу точно сказать, ложное сообщение или нет, поэтому каждая информация отрабатывается «всерьез». Можно сказать, что сама жизнь заставила научить педагогов и школьников в случае угрозы теракта действовать правильно, четко, без ошибок. Министерство образования Коми буквально две недели назад издало свой ведомственный приказ об организации типовых тренировок при угрозе теракта, где четко расписан порядок действий и педагогов, и школьников.

– Говорят, что корни терроризма – в экстремизме. Вы согласны с таким утверждением?

– Конечно, начинается все с экстремистских идей. Человека непросто склонить к совершению теракта, в результате которого он может погибнуть или на многие годы лишиться свободы. Поэтому сначала идет моральная обработка, вербовка кандидата. Она может быть поначалу незаметной, проходить в соцсетях. Постепенно, исподволь разжигается ненависть, например, к представителям других национальностей, религий. А там и до совершения теракта недалеко.

Впрочем, не стоит воспринимать понятие экстремизма однобоко, только как какие-то негативные высказывания. Экстремизм может скрываться под разными личинами. Закон дает более десяти определений экстремистских действий. Есть там и такое: пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии.

Казалось бы, превозносит человек неумеренно какую-то религию или национальность, считает ее лучше других. Вроде ничего плохого не сказал, слова хорошие, а вот смысл, который вложил, – не очень. Получается, что все, кто этой религии не придерживается или к этой нации не принадлежит, – хуже. Этот посыл на подсознательном уровне срабатывает, и подобное может повлечь разжигание межнациональной и межконфессиональной розни.

Для того чтобы этого не происходило, в Коми проводится множество мероприятий, направленных на развитие межнационального общения и культурного обмена. Организует такие мероприятия в основном министерство национальной политики. Например, национально-культурные автономии проводят свои национальные праздники с приглашением гостей. Каждый может познакомиться с культурой и традициями другого народа, увидеть, что люди чтут свои национальные особенности, костюмы, культуру. В целом я считаю, что все люди хотят жить в мире и согласии с другими людьми – вне зависимости от религии или национальности. Экстремистские проявления – это уже отклонение от нормы.

– Сейчас экстремисты в основном распространяют свои идеи в интернете. Что делать, если во всемирной сети наткнулся на экстремистские высказывания?

– Зайти на сайт Роскомнадзора и сообщить об этом. Многие почему-то думают, что это долго или сложно. Вовсе нет. Там есть очень простая форма, с помощью которой можно сообщить о деструктивном контенте. Все делается в два-три клика. В популярной соцсети есть кнопка «Пожаловаться», с помощью которой можно отправить сообщение администрации соцсети. Администраторы сами проведут проверку и сообщат в Роскомнадзор. Так что каждый из нас может внести свой вклад в борьбу с экстремизмом, усилий и времени для этого много не потребуется.

Беседовала Людмила ВЛАСОВА

Фото Комитета РК ГО и ЧС