Ветеранский триумф в Башкирии

Александр Иевлев победил на турнире по настольному теннису в Уфе

С 24 по 27 августа в Уфе прошла шестая спартакиада пенсионеров России. В настольном теннисе среди спортсменов старше шестидесяти лет золото завоевал сыктывкарец Александр Иевлев. На пути к триумфу теннисист из столицы Коми выдержал нешуточную конкуренцию, победив даже мастера спорта международного класса. О многолетних тренировках и ходе подготовки к турниру Александр Иевлев рассказал «Республике».

Кандидату в мастера спорта по настольному теннису Александра Иевлеву 63 года. Почти сорок лет он регулярно занимается этим видом спорта. Секрет успеха в любом деле кроется в системном подходе. Именно так опытный теннисист шел к победам: из года в год, тренируясь по четыре раза в неделю. До сих пор он является одним из сильнейших в Коми и может дать фору любому молодому спортсмену, а среди ветеранов ему и вовсе нет равных.

– Для меня настольный теннис – не просто занятие спортом, это уже образ жизни. Постоянно езжу на соревнования в различные города, а это новые знакомства, общение с интересными людьми. Я работаю мастером производственного обучения в техническом лицее и хочу поблагодарить руководство лицея за то, что мне всегда идут навстречу, отпуская на турниры, которых в ходе спортивного сезона бывает много, – рассказал собеседник издания.

Одна его тренировка длится полтора-два часа. Впрочем, он и сам является тренером по настольному теннису, в свободное от основной работы время преподает науку этого олимпийского вида спорта в Сыктывкарском госуниверситете. Хоть летом студентов и не было, но ветеран все равно тренировался, специально готовясь к башкирским баталиям. Подготовка шла серьезная, спортсмен работал с сильными спарринг-партнерами. Выделять кого-то конкретно по именам он отказался, дабы никого не обидеть, сказав лишь, что все они очень яркие и сильные спортсмены. Тренировался не только в стенах госуниверситета, но и на других спортивных площадках Сыктывкара, например, в клубе любителей настольного тенниса «Топ-спин». Задавшись целью успешно выступить, победы от себя ветеран спортивного движения все же не ожидал, так как соперники были более чем серьезные.

До золотоносного выступления в Уфе в этом году ветеран спортивного движения уже успел завоевать медали и на других турнирах: в парном разряде в мае на чемпионате России в Тамбове занял третье место, а в марте на чемпионате Поволжья завоевал две серебряные медали. На все турниры этот энтузиаст ездит за свой счет, им движет только интерес к игре и желание «укладывать на лопатки» соперников.

– До этого более десяти лет мне оказывали спонсорскую помощь, но последние три года езжу только за свой счет, – отметил теннисист.

Впечатления еще свежи, и Александр Иевлев вспоминает о турнире в столице Башкирии с большим азартом, будто бы мысленно еще где-то там, в пылу борьбы:

– Сначала были игры в подгруппах, в каждой по пять человек. В группе играли каждый с каждым, и надо было обязательно занять первое место. Если бы я занял даже второе, то мог бы бороться уже только за места с 17 по 34.

Теннисист буквально шел напролом, громя всех соперников подряд, и занял первое место в своей подгруппе, одержав четыре уверенные победы. Затем борьба проходила по швейцарской системе: 16 человек шли к финалу по турнирной сетке. Самым сложным поединком для сыктывкарца стал матч, где его соперником был мастер спорта международного класса Алексей Зверев из Иркутской области. В прошлом году на спартакиаде в Новосибирске он был первым, но на этот раз на его пути встал спортсмен из Коми. Переиграть мощного противника удалось тактически, отметил Александр Иевлев:

– Меня предупредили, что он чемпион предыдущей спартакиады, и сказали, что будешь только шарики собирать, мол, бороться бесполезно.

Но скептики были посрамлены и «собирать шарики» пришлось ставшему вице-чемпионом Алексею Звереву, на этот раз он занял лишь третье место. Спортсмен из столицы Коми смог навязать ему свой стиль игры, провел матч грамотно с точки зрения тактики, «заглушив» весь технический арсенал фаворита турнира.

– Я так выстроил игру, что просто не давал ему в полную силу проявить себя, – заключил собеседник «Республики».

Ярослав СЕВРУК

Фото из архива клуба «Топ-спин»