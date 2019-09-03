«Генерация» готовится к встречам с «Тюменью»

Сыктывкарский мини-футбольный клуб «Новая генерация» завершает предсезонку и готовится к первым официальным играм в чемпионате российской суперлиги. Старт в чемпионате будет для сыктывкарцев домашним, на своей арене они примут клуб «Тюмень». Матчи пройдут 7 и 8 сентября.

Накануне первых официальных игр «Новая генерация» уже успела «порепетировать» на турнире на призы Тюменской области. В Тюмени клуб из Коми мог завоевать бронзу, но путь преградила как раз местная команда. Игра за третье место закончилась поражением сыктывкарцев со счетом 3:7. Как сообщает пресс-служба клуба из столицы Коми, на турнире главный тренер «Новой генерации» Вадим Яшин дал в полной мере проявить себя новобранцам и дублерам. Два гола в игре с «Тюменью» на свой счет записал Даниил Новик, ставший в итоге лучшим бомбардиром сыктывкарской команды (всего на его счету четыре гола). Вадим Яшин также особенно отметил ангольского легионера Эгаша за активные действия в атаке.

Одной из главных неприятностей для «Новой генерации» на турнире в Тюмени стала травма вратаря Кирилла Щурка. Однако к стартовым матчам чемпионата суперлиги доктора команды обещают восстановить голкипера.

Ярослав СЕВРУК

Фото предоставлено пресс-службой ФК «Новая генерация»