Контрольные матчи перед Кубком России

Сыктывкарский хоккейный клуб «Строитель» готовится к играм первого этапа Кубка России на тренировочном сборе в Ульяновске. В рамках подготовки клуб из Коми уже провел первый «товарняк».

Игра против нижегородского «Старта» закончилась ничьей – 4:4. Сыктывкарцы проведут еще ряд товарищеских встреч и все в том же Ульяновске начнут свой кубковый путь: первой игрой станет встреча с местной «Волгой» 21 сентября.

Ярослав СЕВРУК

Фото из архива «Республики»