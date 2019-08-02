Из Германии с любовью

На первой ледовой тренировке сыктывкарского клуба «Строитель» были необычные гости. Супруги Вячеслав и Надежда Филипповы – болельщики клуба с многолетним стажем, которые переехали из Коми в Германию 22 года назад. Они помнят любимый клуб и, будучи в родной республике, с удовольствием посетили тренировку сыктывкарской команды.

Супруги с интересом рассматривали кубки и медали, которые представлены в «Северной Олимпии». Во время занятия они увлеченно фотографировали хоккеистов и снимали тренировочный процесс на видео. Вячеслав Филиппов пообщался с Павлом Францем, сделал с ним совместное селфи и пожелал успехов не только на посту главного тренера «Строителя», но и у руля сборной России, которую он возглавил в мае. Болельщик поговорил и с директором клуба Константином Агафоновым. Вместе они вспоминали годы расцвета хоккея с мячом в столице Коми.

– Когда я тут жил, то ведь ни одной игры «Строителя» не пропускал, – вспоминал выходец из Коми.

– Город жил и болел этим. Эту историю мы должны передавать следующим поколениям, – сказал в ответ руководитель команды.

Вячеславу и Надежде приятно было увидеть то, как после многих лет упадка хоккей с мячом в Сыктывкаре возрождается. Новое руководство клуба творит и его новую историю. Они знают, что «Строитель» вернулся в суперлигу и готовится к третьему сезону, хотят посетить и чемпионат мира по бенди, который пройдет в столице Коми в 2021 году. Семья живет близ Гамбурга, где на любительском уровне хоккеем с шайбой занимаются их сыновья. Именно дети, следя за новостями в интернете, информируют обо всем, что связано со «Строителем». Они сообщили и об открытой тренировке клуба.

– Мы опять нашли то, что было в нашей молодости. Это греет душу, – с трепетом сказала Надежда Филиппова, окидывая взглядом ледовую арену.

– Когда тут был малый чемпионат мира в восьмидесятом году, моя жена еще тогда училась в институте, сагитировала всю группу идти на матч. Буквально вчера нашли в маминых архивах билетики на игру Финляндии и Советского Союза, на матч Швеция – СССР. Сразу вспоминаются те события. Такой настрой, так болели за русских. В составе СССР блистал нападающий Сергей Ломанов. Это было что-то. Кстати, наша республика была представлена отдельной единой командой. Все было замечательно, и так хочется, чтобы наш хоккей с мячом возродился и снова радовал болельщиков. Для Сыктывкара каждый матч в те времена был большим событием, все ждали игры. Здорово, что это было и дай бог, чтобы снова случилось, – с ностальгией вспомнил Вячеслав Филиппов.

Так называемый малый чемпионат мира проходил раз в два года с 1972-го по 2012-й. Это был международный турнир, в котором чаще всего участвовал квартет из сборных СССР, Швеции, Финляндии и Норвегии. Идея организации турнира среди сборных принадлежала журналистам газеты «Советская Россия». В столице Коми он проходил в 1980 и 1982 годах. В 1980 году сборная Норвегии отказалась от участия, и ее заменила сборная Коми АССР. Победителем чемпионата оба раза становилась сборная СССР.

Вячеслав Филиппов родом из Койгородского района. Там он начинал играть в хоккей с мячом и даже признавался лучшим капитаном команды. Вырезка из местной газеты «Новая жизнь» с заметкой об этом событии до сих пор хранится в семейном архиве. В то время талантливый юноша мечтал стать первоклассным хоккеистом и даже приезжал на просмотр в столицу Коми. Легендарный специалист Александр Плосков – ныне заслуженный тренер России – позитивно оценил перспективы гостя из района. Но жизненные пути бывают еще более причудливы, чем узоры от коньков на льду, и хоккейный пазл у Вячеслава Филиппова не сложился. Сначала выбор был сделан в пользу учебы, а потом собеседник издания пошел служить в советскую армию. После – семья, дети. В общем, тут уже не до хоккея. Тем не менее в семье Филипповых спорт и любовь к хоккею шли всегда рядом. Эту любовь они привили и детям.

В Коми у супругов, конечно, не только спортивная программа. В планах и посещение родного Койгородского района, где остались родные и близкие люди. Им нравится бывать в республике, и с каждым годом, возвращаясь сюда, они отмечают позитивные изменения.

– Многое построено, развитие идет. Общество стало открытым, мы можем учиться у других людей и перенимать положительный опыт. Просто видно, что люди стремятся красиво украсить дворы, жить в чистоте и порядке, ездить по хорошим дорогам. Это приятно удивляет, – заключила Надежда Филиппова.

Ярослав СЕВРУК

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