Полусвобода со всеми удобствами

В исправительном центре осужденных перевоспитывают в условиях рабочего общежития

Экскурсию по исправительному центру, открывшемуся в городе Емве Княжпогостского района в ноябре прошлого года, провели для журналистов сотрудники республиканского управления ФСИН России. Представителям СМИ показали, в каких условиях отбывают наказание люди, осужденные к относительно новому для современной России виду наказания – принудительным работам.

Впрочем, в данном случае новое – это еще незабытая со времен СССР практика, когда осужденные в условиях полусвободы трудились на стройках народного хозяйства. Жили они в отдельных общежитиях, где соблюдали определенный режим, а вот рабочее время проводили на воле. Тот же принцип применяется и сейчас. Правда, в современных условиях для осужденных сложнее находить работу.

Но начальник изолированного участка емвинской колонии-поселения №51, функционирующего как исправительный центр, Андрей Савенков пояснил, что проблема трудоустройства «постояльцев» практически решена: поначалу потенциальные работодатели отнеслись к идее взять на работу осужденных настороженно, но со временем поняли плюсы такого сотрудничества. Осужденные всегда вовремя приходят на работу, не употребляют спиртное – железная дисциплина обусловлена тем, что за нарушения установленного режима можно отправиться в колонию с куда более строгими условиями содержания.

Исправительный центр рассчитан на пребывание в нем пятидесяти человек – сорока пяти мужчин и пяти женщин. За семь месяцев 2019 года в центре отбывали наказание пятьдесят два осужденных, из них 24 прибыли из ЯНАО и Архангельской области. При этом только четверо граждан получили путевку в исправительный центр по приговору суда как основное наказание. Сорок четыре «постояльца» прибыли из мест лишения свободы в связи с заменой им части наказания более мягким видом наказания. На данный момент большинство отбывают оставшиеся части наказания за убийства и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Принудительные работы как вид наказания предусмотрены в 186 статьях УК России – почти по всем видам нетяжких преступлений – как альтернатива колонии, а также как наказание для лиц, совершивших тяжкое преступление впервые (за исключением наркопреступлений). Это наказание не может назначаться несовершеннолетним, инвалидам первой или второй группы, беременным женщинам и женщинам, имеющим детей до трех лет, а также людям, достигшим пенсионного возраста, и военнослужащим. С 1 января 2019 года при выполнении ряда условий принудительными работами может быть заменена часть неотбытого наказания в виде лишения свободы.

Восьмерым гражданам принудительные работы были назначены в качестве наказания за то, что они злостно уклонялись от отбывания иного, более мягкого вида наказания, например, обязательных работ. Впрочем, только четверо из них прибыли в исправительный центр. Остальные не пожелали принудительно трудиться, поэтому были задержаны и направлены в исправительные колонии.

Андрей Савенков подчеркнул, что осужденные в исправительный центр прибывают самостоятельно – даже из колоний. В пути их никто не контролирует, поэтому некоторые решают еще и погулять на воле. Но срок прибытия в колонию четко определен, и любое опоздание становится поводом для служебной проверки. Далее решение о судьбе осужденного принимает суд. Если объективных причин для опоздания не было, гражданин вернется в колонию. Один из осужденных, например, «задержался» в пути на месяц. Естественно, по решению суда он вернулся в колонию.

Раньше в здании, где теперь находится исправительный центр, располагался учебный центр УФСИН. Там были комнаты для обучающихся, часть учебных кабинетов также переоборудовали в жилые помещения. Сейчас исправительный центр напоминает рабочее общежитие – с одной поправкой: в помещениях царят чистота и порядок, «постояльцев» в состоянии алкогольного или наркотического опьянения не встретишь. Причина вполне понятна: в центре осужденные весь день находятся под надзором, за любой серьезный проступок можно опять отправиться в колонию.

Да и после работы не загуляешь: время возвращения в центр строго рассчитано, даже незначительное опоздание «домой с работы» считается нарушением. На любой выход за территорию в нерабочее время требуется разрешение начальника центра. Конечно же, просьбу о прогулке необходимо обосновать, при этом время, которое требуется на решение проблемы, рассчитывается в каждом конкретном случае. Например, один срок дается для похода в магазин за продуктами, если еще надо зайти на почту или в аптеку, срок немного увеличивается.

Комнаты в центре рассчитаны на трех-четырех жильцов, им разрешено пользоваться мобильными телефонами, компьютерами, интернетом. На каждом жилом этаже есть прачечные, отдельные помещения для сушки и глажки белья, имеется камера хранения для сезонных вещей – чтобы не загромождать комнаты ненужной на данный момент одеждой.

Андрей Савенков рассказал, что осужденные в центре находятся почти на полном самообеспечении, поскольку работают и получают зарплату. Жильцы даже платят за коммунальные услуги. Питанием за казенный счет обеспечиваются только восемь человек – у них после всех положенных выплат остается сумма меньше прожиточного минимума в регионе. Один из осужденных, отбывающий остаток срока за убийство, сообщил, что работает помощником ассенизатора, получает зарплату в сумме минимального размера оплаты труда – около девятнадцати тысяч рублей. Из полученных средств у него вычитают суммы для компенсации вреда, причиненного родственникам потерпевшего, долги, в итоге на руки он получает около четырех тысяч рублей. Поэтому питанием его обеспечивают. Те, кто может себе позволить полное самообеспечение, имеют возможность покупать продукты и готовить себе еду – в здании оборудованы два помещения для приготовления и приема пищи.

Одно из главных условий пребывания в исправительном центре: осужденный не может отказаться от предложенной работы, даже если род деятельности ему не по душе. Тот, кто отказывается трудиться, по решению суда едет в колонию.

Из сорока двух содержащихся в центре осужденных к труду не привлечена только одна женщина. Да и то лишь потому, что пока ей восстанавливают документы. Сама Татьяна рассказала, что готова выполнять ту работу, которую ей предложат. Андрей Савенков не сомневается в том, что вскоре ее удастся трудоустроить.

Журналисты побывали и на одном из предприятий, где трудятся осужденные. На лесопилке ООО «ЛесСервис-

Плюс» почти половина работников – «постояльцы» центра. Они проходят обучение и только после этого приступают к работе. Руководитель предприятия Антон Щербович рассказал, что доволен не только работой осужденных, но и тем примером, который они подают «вольнонаемным». Если раньше вольные работники могли позволить себе прогулять смену или явиться в нетрезвом состоянии, то теперь, глядя на трезвых, пунктуальных и работящих коллег, начинают дорожить рабочим местом и ответственно относиться к выполнению обязанностей.

Андрей Савенков подтвердил, что осужденные трудятся добросовестно: на имя начальника центра поступают благодарности за их хорошую работу.

Людмила ВЛАСОВА

Фото УФСИН РФ по РК и БНК