Хоккеисты надели коньки

Бенди-клуб «Строитель» провел первую ледовую тренировку

Первого августа сыктывкарский хоккейный клуб «Строитель» приступил к ледовым тренировкам. Подготовку команда ведет на базе ледовой арены «Северная Олимпия». Стартовое занятие было открытым для СМИ и болельщиков. О планах на предсезонную подготовку журналистам рассказал главный тренер хоккейного клуба «Строитель» и сборной России по хоккею с мячом Павел Франц.

За полчаса до начала тренировки в холле «Северной Олимпии» уже собралось немало болельщиков. Они охотно фотографировались, шутили, вспоминая прошедший сезон, гадали, каким будет следующий. Среди них были самые преданные клубу люди, те, кто приходит на стадион в любую погоду независимо от того, в какой лиге он выступает. Этим летом «Строитель» готовится к своему третьему сезону в суперлиге. После почти десятилетнего перерыва в сезоне-2017/18 команда вернулась в элиту российского бенди, и за два сезона клуб обрел уверенность, с ним стали считаться соперники.

– Прежде всего хочу поблагодарить руководство команды за открытость, за возможность вот так «прикоснуться» к любимому клубу. Нас регулярно приглашают на различные встречи, в том числе и на тренировки. Мы хотим, чтобы наша команда выступила успешно, но сказать, каким будет третий сезон в суперлиге, трудно. Прогнозы – дело неблагодарное, но хотелось бы видеть «Строитель» как можно выше в турнирной таблице, – поделился ожиданиями от предстоящего сезона коллекционер спортивной атрибутики и болельщик с многолетним стажем Александр Туляков.

Тренировка началась с раскатки и стандартных упражнений. Общаясь с журналистами, главный тренер «Строителя» Павел Франц сказал, что «проба льда» для хоккеистов должна проходить в спокойном режиме:

– Сначала ребятам нужно освоиться на льду после длительного перерыва. На этой неделе мы будем тренироваться только на льду. Сегодня и завтра – по одной тренировке в день. На данный момент нужно вспомнить простые вещи: как стоять на коньках, как ударить по мячу, катание спиной вперед, обводку. В субботу – восстанавливающие мероприятия, в том числе занятия со штангой, плавание, массаж. Со следующей недели начнем переходить на двухразовые тренировки: утром лед, вечером физподготовка «на земле».

Пока процесс будет проходить не на большом льду, говорить о тактических решениях рано. Как отметил наставник сыктывкарцев, занятия по тактике начнутся на сборе в Ульяновске, где есть большое крытое поле. Туда клуб прибудет 25 августа. Именно подготовка к выходу на большой лед является основной задачей нынешнего сбора команды.

К первому сбору клуб из Коми приступил еще в начале июля. Проделанную работу Павел Франц оценил положительно:

– Первые две недели июльского сбора «на земле» у нас были втягивающими. Сейчас мы с тренерским штабом видим, что хоккеисты уже набрали неплохую форму и были готовы к выходу на лед, соскучились по нему. Хорошо прошла и адаптация в команде наших новичков.

В межсезонье «Строитель» усилили полузащитники Геннадий Бочкарев (он перешел из красногорского «Зоркого»), Вадим Русин (прошлый сезон провел в архангельском «Воднике»), Роман Фролов (перешел из ХК «Динамо-Казань»), Дмитрий Фефелов, который в минувшем сезоне играл в составе «Уральского трубника», а также нападающий Дмитрий Вахрушев (последние два сезона выступал за «Динамо-Казань»). Вместе с тем руководство клуба продлило контракты с вратарями Максимом Шакировым и Макаром Екишевым, защитниками Иваном Кораблиным, Сергеем Филатовым, Андреем Куликовым, Владимиром Власюком, нападающими Никитой Агафоновым и Павлом Арзубовым. Также в новом сезоне в «Строителе» остаются полузащитники Артем Лихачев, Александр Воюшин, Максим Зубарев, Антон Оппенлендер, Максим Медведь, Артем Зимин, Алексей Башарымов, Кирилл Мамонтов и Сергей Шебонкин.

Капитаном команды 30 июля был назначен Сергей Шебонкин. Такое решение принял главный тренер клуба, сказав, что решающую роль при выборе сыграли лидерские качества, которыми обладает этот полузащитник. Приятной новостью стало возвращение в ряды «Строителя» Антона Оппенлендера, который пропустил весь прошлый сезон из-за травмы бедра, полученной на первом этапе Кубка России в сентябре прошлого года. Теперь он вернулся в строй, но пока работает в облегченном режиме. Вратари клуба из Коми Максим Шакиров и Макар Екишев включены в расширенные списки кандидатов в сборную России. Первый в мужскую сборную, второй – в молодежную сборную России U-22 (хоккеисты 1998 года рождения и младше).

Ярослав СЕВРУК

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