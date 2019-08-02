«Цифровая экономика» для всех и каждого

Телеканал «Юрган», информационное агентство «Комиинформ», журнал «Регион» и газета «Республика» запустили совместный проект, посвященный реализации в Коми национальных проектов. В чем суть и цель этих масштабных долгосрочных программ и к каким результатам они должны привести, простым и понятным языком на страницах изданий и в телеэфире рассказывают специалисты профильных ведомств. «Республика» начинает серию публикаций с рассказа о нацпроекте «Цифровая экономика». В качестве эксперта выступила начальник Управления цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы администрации главы Республики Коми Кристина Майнина.

Что такое «цифровая экономика»?

В последнее время все говорят про «цифровую экономику», но если спросить у людей, а что под этим подразумевается, ответить сможет далеко не каждый. Чтобы осмыслить это понятие, лучше прибегнуть к образному сравнению. Если нацпроект – это дерево, то цифровая экономика – это ствол, она затрагивает все сферы экономики, переориентирует их и трансформирует, чтобы они работали более эффективно, а власть могла принимать взвешенные управленческие решения. Цифровая экономика объединяет все существующие процессы в экономике, их участников и их информационные потоки на основе цифровых данных.

И начинается она с информационной инфраструктуры. Интернет – как раз та основа, на чем строится информатизация и цифровизация. Интернет должен быть везде и всегда, везде и всем доступен – и в городе, и в селе.

Региональный проект «Информационная инфраструктура»

Основная проблема этого сегмента – цифровое неравенство. В Коми большие территории, проводить оптоволокно в удаленные местности очень дорого, и в очень многих удаленных территориях до сих пор нет широкополосного интернета. С этой проблемой к властям постоянно обращаются жители глубинки, прорабатываются различные варианты с операторами сотовой и стационарной связи, но, как правило, это невыгодно, поскольку пользователей мало, и затраты на прокладку протяженных сетей не окупаются. Для того чтобы устранить такое неравенство, на уровне Российской Федерации принята программа и выделены средства на подключение всех социально значимых объектов к сети интернет. Это школы, больницы, ФАПы, пункты полиции и Росгвардии, всего более 800 объектов по Республике Коми, которые должны быть подключены до 2021 года. В этом году доля подключения составит 20 процентов, в следующем – 60 процентов.

Примечательно, что на так называемую «цифровую стройку» заявилось достаточно большое количество операторов – пять организаций. Победу из этой пятерки одержал Ростелеком, предложивший лучшие условия выполнения контракта.

Региональный проект «Информационная безопасность»

Информбезопасность – краеугольный камень информатизации. Что произойдет, если личные данные будут использоваться в каких-то неблаговидных целях, если из-за сбоя будут искажены данные и люди, которые претендуют на социальную помощь, вовремя ее не получат либо получат не в том объеме, в каком полагается, если будут украдены медицинские данные граждан, чтобы затем быть проданными различным страховым и банковским компаниям?

В Коми есть региональный центр обработки данных, и ежедневно приходится отбивать десятки различных атак, причем они растут из года в год. В результате постоянного мониторинга видно, сколько идет попыток взлома государственных информационных систем для того, чтобы эти данные были использованы во вред.

Достаточно широко известны вирусы, которые продолжительное время будоражили общественность. Инфраструктуры Республики Коми они не коснулись, но есть компании, в том числе коммерческие с государственным участием, которые, к сожалению, подверглись атакам и были вынуждены потом очень много потратить денег, чтобы восстановить свои системы, улучшить и защитить их.

Конечно, очень важно, чтобы информация о таких инцидентах передавалась в единый федеральный центр, чтобы они расследовались, и виновники были наказаны.

Региональный проект «Цифровое государственное управление»

Для того чтобы цифровые данные приобрели ценность, их нужно использовать. Пока данные просто «лежат» на серверах, от них нет пользы.

Цифровые данные нужны для принятия управленческих решений в рамках государственного управления, тогда в них есть смысл. Они дают огромные преимущества в возможности оптимизации и сокращения административных процедур и барьеров, когда гражданину не требуется по нескольку раз запрашивать и представлять различные справки. В результате сокращается скорость получения госуслуг.

Новые удаленные каналы взаимодействия позволяют заказывать госуслуги не выходя из дома. А сведения о гражданине помогают предложить ему госуслуги заранее, на основе его жизненной ситуации. Все движется в сторону простоты и комплексности их получения. Например, у человека родился ребенок, и нужно оформить массу документов начиная от свидетельства о рождении, СНИЛС, нужно устроить его в ясли и детский сад и так далее. В идеале государство должно предоставлять одно окно, куда бы гражданин обратился, сообщил, как назвал ребенка, а все остальное государство делает само. Не нужно десять раз писать заявление и указывать свои персональные данные, они уже есть в персональной системе хранения данных и распространяются в госсистемы, когда это необходимо. И когда возраст малыша подошел к детсадовскому, родителям просто приходит уведомление: вам детский сад назначен, пожалуйста, приходите. Все направлено на удобство, чтобы не отвлекать людей на различные бюрократические процедуры, на стояние в очередях, хождение по разным ведомствам и подписывание листов о согласии на обработку персональных данных.

Государство – это сервис. Конечно, предстоит большая трудоемкая работа, чтобы воссоединить все межведомственные потоки и выстроить всем понятную систему, где все правильно, легитимно и законно.

Региональный проект «Цифровые технологии»

Мир идет вперед, развивая сквозные цифровые технологии (СЦТ), в том числе большие данные, искусственный интеллект, блокчейн (системы распределенного реестра), квантовые технологии, интернет вещей, робототехнику, технологии виртуальной и дополненной реальностей.

Федерация будет поддерживать региональные компании, которые будут внедрять СЦТ, а регионы – оказывать содействие в получении грантов на СЦТ.

Если говорить о применении СЦТ в Республике Коми, то так или иначе все к этому идет: большие данные о развитии региона обрабатываются в рамках системы ЕИАС (сегмент ГАС «Управление»), с отслеживанием движения общественного транспорта (система РНИС), вплотную подошли к вопросам развития интернета вещей в Республике Коми.

Также другие технологии интернета вещей будут реализованы в рамках регионального проекта «Умный город» (Smart city) – это оснащение многоквартирных домов автоматизированными системами учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды.

Если касаться данных, то можно найти самое неожиданное применение, если пытаешься их между собой как-то уложить. Данные должны быть очищены, оцифрованы. Люди должны быть с очень широким кругозором и экономическим, и техническим взглядом, чтобы понимать, что с чем сложить, чтобы что-то получить. Появляются новые виды специальностей, подготовки, нестандартные компетенции, которые можно развить самостоятельно. В вузах, например, этому еще не учат. Тем не менее рынком это очень востребовано.

Региональный проект «Умный город»

В последнее время все стало «умным», везде используется приставка «smart». Smart city – умный город – это прежде всего город, как ни банально. А город ­– это продукт, который люди потребляют. И как любой продукт, город должен быть экологичным и чистым, удобным, безопасным, доступным.

Что человек делает, когда не нравится продукт? Ищет аналог. Так и с городом: если город не нравится, из него приходится уезжать.

К сожалению, для республики отток населения – это одна из основных проблем. Из районов переезжают в столицу региона, а из нее в более крупные города. Почему? Потому что там комфортнее, интереснее, там технологичнее, там больше возможностей. И задача правительства республики – уменьшить этот отток за счет улучшения качеств города как продукта на основе цифровых технологий. В качестве пилотного выбран Сыктывкар, а далее технологии умного города будут тиражироваться в другие города Республики Коми.

Задача умного города, во-первых, развить такие сервисы, чтобы здесь было комфортно жить, чтобы нравилось пользоваться общественным транспортом, чтобы люди понимали, что в городе безопасно, что здесь зеленые коридоры и все под видео-

наблюдением, можно спокойно гулять с коляской и с детьми. С одной стороны, кажется, что это технологически сложные процессы, но с другой стороны, выгода от этого очевидна.

Есть некий стандарт умного города – что туда обязательно должно входить, а что по желанию. Базис – во-первых, это безопасность. Умный город – это часть «Безопасного города». Сюда входит видеонаблюдение в общественных местах, в аэропортах, на вокзалах, причем с видеоаналитикой, когда можно распознавать образы и лица, что важно для правоохранителей, чтобы раскрывать преступления. Это и безопасность дорожного движения, и видеофиксация нарушений, передвижные комплексы, передвижные и стационарные рубежи. Это информационные системы, которые в себе объединяют все эти видеопотоки, – единый центр оперативного реагирования, как его называют. Диспетчер единой диспетчерской службы муниципалитета видит оперативную обстановку с камер. Произошел какой-то инцидент – сразу же можно посмотреть, что произошло. Услышал хлопок, сработал датчик, возможно, это теракт, навел камеру, увидел, что происходит, нажал соответствующую команду, вызвал систему 112, приехали соответствующие службы, разобрались в ситуации.

Есть тема оцифровки карт (это касается градостроительной деятельности), когда понятно, какой участок за кем закреплен, когда и что там будет построено, можно ли взять его в аренду или нельзя.

Есть еще тема экологии – датчики, фиксирующие выбросы различных загрязнений в городе, чтобы они в автоматизированном виде, а не уже постфактум, могли влиять на соответствующие службы.

Необходимо также создать единую транспортную систему, чтобы люди могли увидеть, через сколько минут автобус подъедет к остановке, какой это маршрут. Причем туда можно «заводить» не только общественный транспорт, но и, например, технику ЖКХ и видеть, как машины забирают мусор или очищают снег.

Недавно приказом администрации главы республики на базе государственного автономного учреждения РК «Центр информационных технологий» создан региональный центр компетенций по цифровизации городского хозяйства «Умный город» в Республике Коми.

Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»

Необходимо учиться жить в цифровом мире, это неизбежное будущее. И люди должны помнить, что не только молодое поколение надо взращивать способным к жизни в условиях цифровой экономики, но также необходимо формировать цифровые навыки у людей старших поколений.

А госслужащим нужно учиться не просто использовать цифровые платформы, но и видеть возможности сокращения административных барьеров в госуправлении на основе преимуществ использования цифровых данных. Соответственно, в этом направлении правительство Коми также будет работать.

Для того чтобы госслужащие поняли, что такое цифровая транформация, планируется в октябре провести масштабное обучение на базе Российской академии народного хозяйства при президенте страны, будут обучены более 300 служащих. Именно отраслевые направления как раз очень важны. Информатизация ради информатизации не нужна, это прикладная деятельность, она должна в какой-то конкретной сфере реализоваться и найти себя. Конечно, когда есть межведомственное взаимодействие нескольких министерств, муниципалитетов, коммерческих компаний и жителей, то это, как правило, самые сложные проекты, но вместе с тем от них больше всего эффект.

Подготовила Лина ПЕРОВА