Выборная кампания приближается к экватору

В понедельник, 29 июля, завершился этап выдвижения на выборах в органы местного самоуправления. Как сообщили «Республике» в Избирательной комиссии Коми, всего выдвинуто 235 кандидатов, из них 26 человек принесли документы в последний день выдвижения. На каждый из 70 замещаемых мандатов, а также на выборную должность главы муниципального образования сельского поселения «Сторожевск» претендуют минимум по два кандидата, то есть везде выборы являются альтернативными.

Напомним, в единый день голосования 8 сентября в Коми состоятся основные, досрочные и дополнительные выборы в органы МСУ и будет замещена одна выборная должность – главы Сторожевска. Основные выборы пройдут в Ижемском и Княжпогостском районах (замещаются соответственно 20 и 16 мандатов в местные советы) и в сельском поселении «Зимстан» Усть-Куломского района (11 мандатов). Досрочно избирается глава сельского поселения «Сторожевск». Дополнительные выборы затронут 11 муниципалитетов: Сыктывкар, Ухту, Корткеросский район (где замещаются по два мандата в местные советы), Инту, Печору, Троицко-Печорский, Усть-Цилемский районы (замещается по одному мандату), Удорский район, сельские поселения «Уег» и «Хабариха» Усть-Цилемского района (по три мандата), сельское поселение «Большелуг» Корткеросского района (четыре мандата).

Таким образом, всего необходимо заместить одну выборную должность в сельском поселении и 70 мандатов в представительные органы 15 муниципальных образований, в том числе трех городских округов, семи муниципальных районов и четырех сельских поселений. Процесс голосования избирателей обеспечит 91 участковая избирательная комиссия. Численность избирателей на выборах составляет 79 346 человек.

В республиканском избиркоме представили данные по выдвиженцам. Из 235 кандидатов 173 человека выдвинуты избирательными объединениями, 62 – в порядке самовыдвижения. Больше всего – 64 кандидата – от партии «Единая Россия». Совсем немного отстает ЛДПР – 52 кандидата. На третьем и четвертом местах «Справедливая Россия» и КПРФ – 29 и 26 выдвиженцев соответственно. И замыкает список партия «Родина» – два кандидата.

Сейчас продолжается этап регистрации, который завершится 9 августа. По данным на 30 июля, зарегистрировано 79 кандидатов.

В то же время, как отметили в избиркоме, семь человек по личному заявлению утратили статус выдвинутых кандидатов, двое выбыли после своей регистрации. Пяти кандидатам отказано в регистрации: в Княжпогостском районе троим выдвиженцам ЛДПР и одному представителю КПРФ, в Ижемском районе – одному самовыдвиженцу. Основанием для отказа представителям партий стали неправильно оформленные документы, а самовыдвиженцу – недостаточное количество достоверных подписей избирателей.

Стимулов баллотироваться в депутаты местных советов сейчас стало больше. За три дня до окончания этапа выдвижения президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении муниципальных депутатов от предоставления ежегодных отчетов по доходам. Согласно документу, депутаты представительного органа сельского поселения должны в течение четырех месяцев со дня избрания предоставить сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах и имуществе членов своей семьи. При этом от повторной подачи декларации они освобождаются.

Повторно декларация будет подаваться только в том случае, если в течение года муниципальный депутат сельского поселения приобрел недвижимость, землю, автомобиль или ценные бумаги на крупную сумму. Закон давно ждали, и с его принятием желающих избраться в органы местного самоуправления должно прибавиться.

Еще один подписанный президентом закон освобождает политические партии от обязанности предоставлять в минюст сведения о числе кандидатов, выдвинутых в депутаты на различных уровнях. Теперь вместо самой партии сведения о количестве выдвинутых кандидатов по запросу федерального уполномоченного органа будет предоставлять ЦИК на основе данных, содержащихся в Государственной автоматизированной системе «Выборы».

Ранее каждая политическая партия была обязана раз в три года подавать в минюст сведения о прошедших выборах. Эта процедура была довольно сложной и влекла серьезную ответственность в случае, «если люди не справились со сбором документов».

Галина ВЛАДИС

Фото vk.com/izbirkomkomi