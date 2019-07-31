Мосты и дороги восстанавливают после ливней

Правительственная комиссия проинспектировала, как живет Усть-Куломский район в режиме чрезвычайной ситуации

С высоты птичьего полета смогла оценить ситуацию в пострадавшем от непогоды Усть-Куломском районе рабочая группа республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям. В составе группы, которая под руководством заместителя председателя правительства региона Константина Лазарева вылетела 30 июля в район на вертолете, были начальник ГУ МЧС России по Коми Александр Князев, председатель республиканского комитета гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Александр Бурцев, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Роман Полшведкин, заместитель министра строительства и дорожного хозяйства региона Эдуард Слабиков. В Усть-Куломе к ним присоединился руководитель районной администрации Сергей Рубан. Также на борт воздушного судна взяли и четверых журналистов, в том числе корреспондента «Республики».

Напомним, в результате ливней в Усть-Куломском районе в реках резко поднялся уровень воды, была размыта часть грунтовых дорог. Всего на территории муниципалитета размыло 15 участков автодорог, и отрезанными от «большой» земли оказались 11 населенных пунктов с общей численностью 2791 человек. В районе был введен режим ЧС. По состоянию на 30 июля проведен комплекс восстановительных работ, ситуация нормализована, транспортное сообщение со всеми населенными пунктами налажено, жители обеспечены всеми необходимыми продуктами питания и медикаментами.

Рабочая поездка прошла в рамках поручения главы региона о приведении сил и средств Коми республиканской подсистемы РСЧС в состояние повышенной готовности. Основная цель поездки – проинспектировать, как ликвидируют последствия паводка в районе, и выработать дополнительные меры по дальнейшему оказанию помощи муниципалитету.

Члены комиссии совершили облет поврежденных дорожных участков, наиболее пострадавших от стихии, и проконтролировали ход ликвидации последствий ЧС. В поселке Зимстан и селе Дзёль состоялись встречи с жителями, были обсуждены проблемные вопросы и пути их решения. В одном из самых отдаленных поселений района – селе Дзёль в здании сельсовета прошло выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям муниципального района.

Поселок Зимстан был образован в начале тридцатых годов. Как рассказал «Республике» глава поселения Владимир Лодыгин, сегодня здесь проживает чуть менее двух тысяч человек, есть своя школа, пекарня. В центре села возвышается новый храм. Зал в местном Доме культуры, где прошла встреча с членами республиканской комиссии, был полон. Народ хотел высказаться о наболевших проблемах и попросить республиканские власти о помощи.

– Мы владеем ситуацией, – заверил зимстанцев Константин Лазарев. – За неделю в районе выпала двухмесячная норма осадков. И сейчас запланирован целый ряд работ по восстановлению дорог и мостов в районе. Пока в районе действует режим ЧС, грунтовые дороги не готовы к перевозке леса, для тяжелых лесовозов проезд нужно закрыть.

Зал встретил это предложение аплодисментами.

– Сейчас наша первоочередная задача – восстановить все дороги и мосты, и сделать это так, чтобы они стали лучше прежнего, – продолжил вице-премьер.

Как уточнил заместитель министра строительства и дорожного хозяйства региона Эдуард Слабиков, на двадцати двух мостах района установят новые металлические трубы. Сейчас идет их закупка. Из близлежащих карьеров будет браться песок и песчано-гравийная смесь. До конца августа проблема с мостами должна быть решена. К тому же погода в районе позволяет это сделать. В день визита комиссии дождя уже не было, появилось солнце.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Роман Полшведкин рассказал зимстанцам, что схемы и графики вывоза древесины будут согласовываться. Глава поселения Владимир Лодыгин добавил, что местные грунтовки никак не предназначены для проезда тяжелой техники в летний период, а лесозаготовители, коли уж они разбивают дороги, должны нести ответственность и содержать и ремонтировать грунтовки.

– Кто дорогу ломает, тот пусть ее и чинит, – поддержал это предложение Константин Лазарев. – И вообще нужно организовать вывоз заготовленной древесины в зимнее время.

Руководитель районной администрации Сергей Рубан напомнил, что во время действия режима ЧС вывозка леса была запрещена, и если бы лесозаготовители во время ливней остановили вывозку, то грунтовки сохранились бы.

Вторым населенным пунктом, где побывала рабочая группа, стало небольшое село Дзёль, расположенное в трех километрах от границы Пермского края. Здесь, как рассказал «Республике» глава поселения Гелий Логинов, живет всего сто семь человек. Сельская администрация расположена в небольшом домике. И сюда на встречу с гостями из столицы пришло два десятка местных активистов. Пользуясь случаем, они наперебой жаловались не только на разбитые дороги, но также озвучили еще несколько острых проблем глубинки. Это плохая и нерегулярная доставка продуктов, редкие визиты в село медработника (в составе рабочей группы был фельдшер, и он провел прием и осмотр сельчан).

– Мы не можем никуда выехать из села, – жаловались «безлошадные» старушки. – Нужно хотя бы дважды в неделю организовать пассажирские перевозки.

Как оказалось, у сельской администрации есть автомобиль – «буханка» и нанят водитель. Но, по словам местных жителей, он практически не приезжает в Дзёль из Зимстана, в котором живет. Но к середине схода приехал и водитель, высказавший свое мнение о неудовлетворительном состоянии дороги между Дзёлем и Зимстаном. Расстояние между двумя населенными пунктами 44 километра.

Жители деревушки Габово просили давать им электричество не шесть часов в сутки, а хотя бы двенадцать. В самом Дзёле не решена проблема с сотовой связью.

Еще одна вечная проблема глубинки – это продажа спирта в местной лавке. Причем, по словам местных жителей, спирт продают в разлив.

– Мы бы написали заявление в полицию, но боимся, что в магазине в долг давать не будут или вообще продукты привозить не станут, – признались женщины.

– Давайте мы напишем заявление, – предложил Александр Князев.

– Вам не продадут, – отвергли его идею сельчанки. – Чужаку этот товар не покажут.

В ходе беседы затронули и проблему образования. В этом году в селе остался один-единственный школьник. И, по словам Сергея Рубана, за ним с 1 сентября будет приезжать школьный автобус из Зимстана. Решить как-то иначе эту проблему по закону нельзя.

– С этой ситуацией больше мириться не будем, – вернулся к теме дорог Константин Лазарев. – Будем запрещать вывоз древесины в период действия режима ЧС. И нужно заставить лесозаготовителей восстанавливать разрушенные ими дороги.

В завершение визита Константин Лазарев рассказал журналистам, что это важная и нужная поездка для жителей района.

– Мы выслушали все их вопросы и жалобы и доложим о ситуации Сергею Гапликову. Основная проблема, на которую здесь жалуются, – это бесконтрольный вывоз древесины, приводящий к разрушению дорог. Из-за этого жители глубинки порой не могут никуда выехать. Нужно проблему решить.

Артур АРТЕЕВ

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