Уникальный опыт, достойный распространения

Законопроект Сергея Гапликова о миллиарде на выплаты семьям с детьми – достойный опыт для других регионов, считает депутат Госдумы России Алексей Лященко.

– Решение Сергея Анатольевича выделить дополнительный миллиард рублей на социальную сферу, безусловно, правильное. Сделать это позволяют хорошие показатели республиканского бюджета, чего удалось добиться благодаря руководству региона, – привела комментарий парламентария пресс-служба главы Коми.

По словам Алексея Лященко, сейчас важно учесть интересы населения, на какие направления распределить высвободившиеся средства, и сделать это через общественное обсуждение, в том числе на площадках партии «Единая Россия».

– Отмечу как позитивный фактор, что и исполнительная, и законодательная ветви власти в республике движутся в этом вопросе вместе, понимая необходимость выделения дополнительных средств на поддержку семей с детьми. Законопроект Сергея Гапликова о выделении дополнительного миллиарда для семей с детьми – это уникальный опыт, который достоин распространения на другие регионы, – отметил Алексей Лященко.

Поручение по разработке республиканского законопроекта Сергей Гапликов дал 22 июля на совещании с министрами в Сыктывкаре. Глава Коми напомнил, что по итогам 2018 года профицит бюджета региона составил 10 миллиардов рублей – впервые за многие годы. Грамотно выстроенная в республике в последние годы финансовая политика позволила значительно улучшить бюджетные показатели и не просто сформировать подушку безопасности, но и высвободить дополнительные средства для решения социальных задач.

Сергей Гапликов поручил правительству республики проработать совместно с депутатами Государственного Совета региона дополнительные меры поддержки, чтобы переломить негативную тенденцию последних лет по снижению рождаемости в республике.

В числе уже предложенных Сергеем Гапликовым демографических инициатив – региональный семейный капитал 150 тысяч рублей при рождении первого ребенка, увеличение в три раза числа получателей компенсации платы за присмотр и уход за детьми в детских садах, в полтора-три раза – республиканского пособия на ребенка в семьях с низким доходом, в два раза – размера пособия на проезд школьников из многодетных семей на автобусе. Предлагается также на 1500 рублей увеличить материальную помощь малоимущим семьям на покупку одежды и обуви детям, которые ходят в школу или посещают детский сад.

Планируется изменить размер и условия назначения пособия малоимущим беременным женщинам и кормящим матерям на покупку продуктов питания (получателей будет в шесть раз больше – 2000). Еще одна инициатива – продление до конца 2024 года республиканской ежемесячной компенсационной выплаты одиноким неработающим трудоспособным родителям или опекунам, которые ухаживают за несовершеннолетним ребенком с инвалидностью.

Лина ПЕРОВА

Фото fingazeta.ru