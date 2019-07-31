Лучшая семья сельской глубинки

Семья Голубенко из Корткеросского района победила во Всероссийском конкурсе «Семья года»

В этом году на конкурс поступило 353 заявки со всей страны. Отбор проводился по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России» и «Семья – хранитель традиций». Семья Голубенко из села Вомын Корткеросского района названа в числе победителей в номинации «Сельская семья», сообщает правительственный портал Республики Коми. Удивительно, но в прошлом году победителем в этой же номинации стала семья Савиных, которая также проживает в Корткеросском районе.

Стаж супружеской жизни Голубенко – 15 лет. Они растят троих детей и считают, что важная часть их воспитания – это приобщение к труду. Поэтому дети помогают родителям и по хозяйству, и в благоустройстве придомовой территории.

Глава семьи Николай Павлович – большой труженик. Он владеет несколькими профессиями, при этом главным делом его жизни стало пекарское искусство. Вместе с тем мужчина находит время и на обустройство приусадебного участка: дом семьи Голубенко считается образцового порядка.

Немало сил он вложил и в благоустройство села: принимал активное участие в строительстве детской площадки, хоккейной коробки и парка отдыха, а также оказывал помощь при ремонте местной школы и детского сада.

Хранительница семейного очага Голубенко – Анастасия Николаевна – человек с активной жизненной позицией. Она поднимает социально значимые проблемы села и района и предлагает конкретные пути их решения. Работая в сфере образования, она также участвует в грантовых конкурсах по благоустройству села Вомын и успешно реализует народные проекты – этот положительный опыт неоднократно освещался в СМИ.

Женщина стояла у истоков создания в республике территориального общественного самоуправления (ТОС), а теперь является консультантом по работе таких организаций. Ее деятельность в этом направлении отмечена почетными грамотами, дипломами, благодарственными письмами, а также медалью «За развитие органов местного самоуправления в Республике Коми».

Несмотря на то что Голубенко живут в глубинке, родители стремятся создавать необходимые условия для всестороннего развития детей. Семья ведет здоровый образ жизни: родители и дети вместе посещают спортзал, а дома сами оборудовали спортивную комнату. Помимо спорта, ребята увлекаются конструированием и робототехникой, пением и танцами, активно проявляют себя в качестве волонтеров.

В мае этого года семья Голубенко стала лауреатом премии правительства Республики Коми «Лучшая многодетная семья». Победа во Всероссийском конкурсе «Семья года» – это признание их семейных достижений и на федеральном уровне.

По итогам всероссийского конкурса будет издана национальная книга-летопись в новом формате. Она включает в себя два издания: в первом будут представлены истории семей-победителей, а во втором – информация обо всех участниках конкурса текущего года.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru