В Коми оценят трудоустройство подростков

В Год наставничества в республике объявлен региональный смотр-конкурс организаций по лучшему трудоустройству подростков. Это мероприятие проводится в регионе третий год по поручению главы Коми Сергея Гапликова.

Как сообщили в управлении занятости министерства труда, занятости и социальной защиты республики, задача смотра-конкурса – привлечь внимание работодателей к социально важной миссии – трудоустройству несовершеннолетних сограждан.

– Раннее формирование трудовых навыков у молодежи, приучение подростков к работе и официальному трудоустройству – важнейший вклад в трудовой потенциал республики, профилактика безнадзорности и нелегальной занятости. Участие в летнем трудоустройстве научит ребят ценить свой и чужой труд, а получение первых самостоятельно заработанных денег позволит ощутить значимость своей работы. Конкурс нацелен также на распространение передового опыта лучших работодателей по трудоустройству подростков, – рассказали в минтруде региона.

В ведомстве также пояснили, что конкурс проводится в два этапа. При выявлении лидеров на первом – муниципальном – этапе будут иметь значение численность подростков, трудоустроенных летом 2019 года, средний период участия несовершеннолетних во временном трудоустройстве, среднемесячный уровень оплаты их труда, а также проведение мероприятий в рамках объявленного в Республике Коми Года наставничества. Организации, которые покажут лучшие результаты на муниципальном уровне, продолжат борьбу в финале – на региональном этапе конкурса.

Победителей смотра-конкурса определят в номинациях «государственные и муниципальные организации», «иные работодатели со среднесписочной численностью работников до 99 человек» и «иные работодатели со среднесписочной численностью работников от 100 человек». Подведение итогов конкурса и вручение заслуженных призов лидерам состоится в конце года на заседании республиканской комиссии по социально-трудовым отношениям.

Заявки на участие в конкурсе работодатели могут подать в центр занятости населения по месту своей деятельности с 1 августа по 15 сентября.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru