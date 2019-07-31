Шошкинцы ремонтируют детские площадки

В селе Шошка Сыктывдинского района реализуется народный проект «Ремонт детских площадок в местечках Шурганово и Ручейное».

Первым делом местные жители демонтировали угрожающие жизни и здоровью детей старые деревянные конструкции – горку в Шурганово и домик в Ручейном.

Как сообщила на своей странице «ВКонтакте» администрация Сыктывдина, к работам также были привлечены безработные. На днях сельчане отремонтировали, почистили и покрасили те конструкции, которые будут сохранены: забор, скамейки, качели, лабиринт, клумбы.

В настоящее время заключены договоры с индивидуальным предпринимателем на изготовление и доставку игрового оборудования, а также на приобретение лакокрасочных и строительных материалов.

Сумма договора – 280 тысяч рублей. Вклад граждан составил 7800 рублей. Деньги зачислены в бюджет поселения.

Лина ПЕРОВА

Фото vk.com